"Что отмечать": нардеп Безуглая раскритиковала Конституцию Украины (скриншоты)

28 июня, в День Конституции, народный депутат Марьяна Безуглая публично "проехалась" по Основному закону Украины. Ее коллега Ярослав Железняк в шутку выразил удивление, что она до сих пор не входит в состав Конституционного суда.

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В день, когда украинцы отмечают 29-ю годовщину принятия Конституции, парламентарий Марьяна Безуглая назвала главный нормативно-правовой акт государства нефункциональным и популистским. Кроме того, она напомнила, что к его написанию был причастен Виктор Медведчук — экс-нардеп и один из руководителей запрещенной партии ОПЗЖ, которого Украина обменяла на 215 военнопленных в 2022 году.

"Наша Конституция — скорее тюрьма для развития, чем фундамент. С каждым годом убеждаюсь все больше. Советские старперы постарались. Что отмечать?" — добавила Безуглая.

Пост Марьяны Безуглой в День Конституции Фото: Скриншот

В комментариях к собственной публикации она отметила, что некоторые нормы украинской Конституции "исключила бы и не прописывала". Нардеп уточнила, что речь идет о 30%, или даже половине пунктов Основного закона.

Комментарий Марьяны Безуглой под постом Фото: Скриншот

На заявление Безуглой с иронией ответил парламентарий Ярослав Железняк.

"Я просто удивлен, как это ребята в ОП еще не додумались назначить ее судьей Конституционного суда... Хотя, может, держат на должность вице-премьера по вопросам е***нины", — написал он.

Реакция Ярослава Железняка Фото: Скриншот

Напомним, Генеральный штаб ВСУ ко Дню Конституции вспомнил историю принятия Основного закона Украины и объяснил его значение для народа.

Киевский книжный магазин "Сенс" сообщил, что в День Конституции всем покупателям будет дарить экземпляр с вычеркнутым фрагментом 10-й статьи. Нардеп Дмитрий Гурин назвал эту идею "полным делулу и стыдом".