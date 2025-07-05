"Виділено нуль": Безугла розкритикувала Кличка і місцеве угруповання ППО за захист Києва

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що на оборону Києва "у критичній фазі війни виділено нуль", звинувативши місцеву владу у витраті коштів на "непрофільні напрямки". Також вона розкритикувала місцеве угруповання протиповітряної оборони у Києві, заявивши, що воно "сповнене пристарілих офіцерів", а у мобільних вогневих групах залишилися "обмежено придатні, часто алкоголіки, люди 50+".

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Безугла також заявила, що міський бюджет Києва на 2024 рік становить 130 млрд грн, а із цієї суми на програму "Захисник Києва", якою, за її словами, розпоряджається виключно міський голова — Віталій Кличко, спрямовано до 10 млрд грн. Про це нардепка написала на своїй сторінці у Facebook.

"Фактично на оборону столиці у критичній фазі війни виділено нуль. Усі інші витрати — на непрофільні напрямки в умовах прямої загрози повітряного і наземного терору", — додала вона.

При цьому Мар'яна Безугла навела для прикладу бюджет Київської області та Запоріжжя, що становить 8 млрд та до 10 млрд відповідно.

Скриншот | Безугла про захист Києва

Також у своєму дописі Мар'яна Безугла згадала про діяльність Ради оборони Києва, назвавши її "фактично паралізованою". Діяльність відомства координує мер Віталій Кличко та голова КМВА Тимур Ткаченко.

"У разі, якщо мер не з’являється на засідання або не підписує протокол, будь-яке рішення автоматично блокується. На практиці Кличко системно ігнорує засідання та не підписує протоколи", — розповіла Безугла.

За словами нардепки, за таких умов виникає ситуація, коли Рада оборони Києва не може офіційно втілювати навіть критичні рішення.

Ще одним аспектом захисту Києва, про який згадала Безугла, є "відсутність системи активного спостереження та реагування".

"У Києві досі відсутні системи активного спостереження та реагування: автоматизовані турелі, спостережні вежі, додаткові мобільні групи з дронами-перехоплювачами, мережа сенсорів для посекторного виявлення повітряних цілей різного типу", — зазначила нардепка, додавши, що це дозволяє проникати ворожим БпЛА "без належної протидії".

Згадала нардепка і про роботу місцевого угруповання ППО.

"Угруповання ППО в місті, яке підпорядковується Повітряним силам ЗСУ, не реформоване, сповнене пристарілих кадрових офіцерів, а мобільні вогневі групи (МВГ) суттєво ослаблені через масові переведення особового складу в піхотні підрозділи Сирським", — стверджує Безугла.

За її словами, у МВГ залишилися "переважно обмежено придатні, часто алкоголіки, люди 50+, особи, які не здатні керувати навіть базовим дроном".

Скриншот | Безугла розкритикувала ППО та мобільні вогневі групи у Києві

Окрім того, Мар'яна Безугла згадала про те, що ресурс зенітних установок типу "Гепард" та інших у столиці нібито "практично вичерпаний", а ремонт відбувається коштом самих екіпажів.

"Програмне забезпечення, яке дозволяє автоматизувати виявлення повітряних цілей, їх супровід і передачу координат, не прийняте на озброєння і використовується "в сіру", — наголосила нардепка.

При цьому, як стверджує Безугла, Росія наростила виробництво дронів "у п'ять разів".

Скриншот | Мар'яна Безугла про захист столиці

Нагадаємо, 2 липня Мар'яна Безугла накинулася на спічрайтера Володимира Зеленського, заявивши, що той нібито погано розбирається у різних темах і хоче звільнити міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Також 29 червня Мар'яна Безугла назвала "вбивством" загибель пілота Устименка.