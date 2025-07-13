Безугла втрапила в скандал: Майкл Щур та Ілларіон Павлюк звинуватили нардепку в брехні

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що військовослужбовці Майкл Щур, Ілларіон Павлюк та Олександр Тодорчук вважають свої життя ціннішими за "звичайних мобілізованих". Своєю чергою військові вказали на неправдивість звинувачень у свій бік.

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Мар'яна Безугла стверджує, що через страх втратити власне життя медійні українці "застрягли між етичним, правильним вибором і страхом відправки на фронт". Таку заяву народна обраниця зробила у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, нардепка стверджує, що Роман Вінтонів (Майкл Щур), який добровільно мобілізувався у лютому 2022 року до 112-ї бригади ТРО, "не став воїном, а так і залишився журналістом".

"Він служить у Міноборони, врешті доєднавшись до PR-машини Умєрова. Це питання вибору, гідності та того, скільки своїми діями вбив Умєров і Сирський, і хто ти, коли їх підтримуєш та мовчиш про проблеми в ЗСУ", — написала Безугла.

Аналогічне звинувачення депутатка висунула в сторону Ілларіона Павлюка, зазначивши, що він обійняв посаду начальника Управління преси та інформації МОУ. За її словами, Павлюк працює над формуванням образу Міноборони та його очільника.

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Окрім того, нардепка написала, що сестра Олександра Тодорчука, керівниця проєкту "Парк корупції" Ярославі Гресь, "мовчить про корупцію в Міноборони та ЗСУ, інакше її брата з Києва відправлять на фронт".

"Елітою вважають себе цілий прошарок людей, вирощених грантами, іноземними дотаціями, звітами та воркшопами в Аспен-інституті чи Києво-Могилянській бізнес-школі. І серед них дуже сильна кругова порука. І вони, в абсолютній більшості, "не створені для війни", або ж створені дозовано, з часом для відвідування форумів і воркшопів", — заявила Безугла.

Безугла висловилась про Майкла Щура та Ілларіона Павлюка Безугла висловилась про Майкла Щура та Ілларіона Павлюка

Заява Безуглої про військових: що їй відповіли

Іларіон Павлюк на своїй сторінці в Facebook нагадав, що вже давно покинув пресслужбу Міноборони. Він зазначив, що передав всі справи, повʼязані з Управлінням преси та інформації МОУ, ще у квітні 2024 року й до комунікаційної сфери вже не повертався.

"Зараз служу геть в іншому підрозділі", — повідомив Павлюк.

Іларіон Павлюк відповів на звинувачення нардепки

Своєю чергою Майкл Щур зазначив у Facebook, що служить в одному з підрозділів ТРО, де його діяльність ніяк не пов'язана з комунікаціями. Він наголосив, що покинув "медійку" Міноборони в травні 2024 року.

"Отже, тепер мені видно, що Марʼяна Безугла поширює брехню. Буквально", — написав Вінтонів.

Майкл Щур відреагував на слова Безуглої

На момент написання матеріалу Олександр Тодорчук не коментував заяву Безуглої у своїх соцмережах.

Безугла відповіла на звинувачення військових

Безугла відреагувала на публікації Іларіона Павлюка та Майкла Щура, запитавши, на якому напрямку вони воюють. Вона також заявила, що не отримала відповіді на свої запитання.

"Я ж писала ще про мовчання щодо того, що дійсно відбувається в ЗСУ і про етичний вибір мовчати, чи ні. Жодної відповіді не отримала. Не чутно, не видно вас зараз, джентльмени. ТРО Печерських пагорбів, елітний батальйон? У Павлюка навіть фото свіжого військового не знайшлося", — написала депутатка.

Реакція Мар'яни Безуглої

Нагадаємо, раніше Мар'яна Безугла іронічно відреагувала на мобілізацію співака MELOVIN, звинувативши його в тому, що він служить на "теплому місці".

Фокус також повідомляв, що Мар'яна Безугла відреагувала на світлину Валерія Залужного зі спортзалу в Лондоні, яку колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії опублікував у свій день народження.