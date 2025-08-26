"Нестиме відповідальність": Тополя подав до суду на Безуглу за наклеп

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що подав позов до суду на народну депутатку Мар'яну Безуглу за наклеп: вона раніше стверджувала, що він нібито "фейково мобілізувався". Крім того, Тополя повідомив, що нардепці надіслали "кілька офіційних листів" щодо розподілу коштів, що надійшли у ході збору "на лікування Безуглої".

Тарас Тополя запевняє, що Мар'яна Безугла говорить наклеп про нього, і за це повинна нести відповідальність у суді. Про це співак розповів під час інтерв'ю для медіа OBOZ.UA 26 серпня.

"Я ділюся цим уперше — мій юрист подав позов для спростування наклепницької інформації про те, що я нібито фейково мобілізувався і не служив", — заявив артист.

Також Тарас Тополя розповів про збір коштів "на лікування Безуглої", старт якого співак оголосив на початку липня після того, як нардепка зробила скандальну заяву щодо нього.

За словами артиста, зібрані кошти перенаправлять для дітей загиблих побратимів Тополі, що служили у 130 батальйоні.

"Крім того, ми надіслали їй кілька офіційних листів щодо розподілу коштів, які збиралися на її діагностику та потенційне лікування. Вона відповіла, що хоче витратити ці кошти на інші потреби", — зазначив Тополя.

У відповідь Безугла, за його словами, отримала слова про те, що "це було б шахрайством", адже основна мета збору — "діагностика та лікування" нардепки. Однак Мар'яна Безугла відмовилася від грошей, через що їх вирішили відправити дітям, як і "було заявлено при зборі".

На момент публікації народна депутатка не коментувала інформації щодо позову за наклеп проти неї.

Скандал між Тарасом Тополею і Мар'яною Безуглою

23 червня Мар'яна Безугла накинулася із критикою на Тараса Тополю після того, як його квартиру зруйнувала російська ракета під час обстрілу у ніч з 22 на 23 червня. Тоді нардепка звинуватила співака у "фейковій службі" та мобілізації заради піару.

У цей же день військовослужбовці ЗСУ відповіли на звинувачення Безуглої, вставши на захист Тополі. Заступник командира 241-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ та очільник ГО "Ветерани 241" Олексій Фандецький зокрема розповів, що артист був у Харківській області у 2022 році, де займався медичною евакуацією військових.

Коли ж Тарас Тополя оголосив збір "на лікування Безуглої" після її заяв щодо фейкової служби, народна депутатка 25 червня заявила, що той "завуальовано збирає кошти на ремонт" своєї зруйнованої квартири.

Нагадаємо, 26 серпня Безугла звинуватила Генштаб ЗСУ у брехні.

Також 13 липня нардепку звинуватили у брехні військовослужбовці Майкл Щур та Ілларіон Павлюк.