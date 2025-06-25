"Завуальовано збирає на ремонт": Безугла звинуватила Тополю в шахрайстві

Народна депутатка України Мар'яна Безугла звинуватила лідера гурту "Антитіла", колишнього добровольця територіальної оборони Тараса Тополю у зборі коштів на особисті потреби та стигматизації психічних хвороб. Вона заявила, що фронтмен поп-рок-гурту "на хайпі" збирає гроші на відновлення своєї квартири.

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Депутатка відреагувала на збір "на психіатра" для неї, який музикант відкрив після того, як Безугла розкритикувала Тополю за нібито фейкову службу. Нардепка на своїй сторінці у Facebook опублікувала допис, у якому нагадала про позов луцького бізнесмена проти "Антитіл".

Безугла заявила, що Тополя насправді збирає гроші на відновлення своєї квартири Фото: скриншот

Депутатка заявила, що у Тополі "не раз були проблеми з реальною звітністю". Також вона опублікувала інформацію про позов проти його гурту на суму 1 мільйона доларів, який, за її словами, незабаром розглядатимуть у Верховному Суді.

"Знайшлися й інші цікаві факти про благодійництво та попередні збори, діяльність", — написала парламентарка.

Безугла розповіла про позов луцького бізнесмена проти Тополі та гурту Антитіла Фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Зазначимо, луцький бізнесмен Сергій Лапковський позивався проти Тополі та гурту "Антитіла", звинувативши музикантів у незаконному використанні патенту на методику налаштування музичних параметрів, зареєстровану ним у 2012 році. Підприємець вимагав компенсації в розмірі 1 млн доларів. 20 січня 2025 року Тарас Тополя "послав" бізнесмена, який судився з "Антитілами", та заявив, що справу закрито на користь гурту, а патент на ноти скасовано. В ухвалі Верховного Суду від 12 травня 2025 року йдеться, що суддя Ірина Дундар відмовила позивачу проти гурту "Антитіла" у поновленні строку на касаційне оскарження.

Безугла звинуватила Тополю в стигматизації психічних хвороб

Нардепка також звинуватила музиканта у невиправданому використанні слова "психіатрія" заради хайпу.

"Як лікар, не можу змовчати. Люди, у яких дійсно є проблеми, страждають. Вони потребують лікування, їм важко щодня", — зазначила Безугла.

Депутатка розповіла історію дівчини з шизофренією, яка попри важкі симптоми та галюцинації стала художницею та почала вести блог, у якому розповідає, як навчилася жити з діагнозом.

"Не мати справжніх психічних хвороб — додаткове щастя, а цькувати людей, які отримали від природи ще й це випробування, — верх цинізму. Експлуатувати таке як жарт для власної розкрутки та можливих завуальованих зборів на ремонт квартири — цинізм вищої проби", — написала Безугла.

Безугла заявила, що Тополя стигматизує психічні хвороби Фото: скриншот

Тарас Тополя на момент публікації матеріалу не коментував нові звинувачення Мар'яни Безуглої.

Конфлікт Безуглої та Тополі: деталі

Народна депутатка Марʼяна Безугла звинуватила музиканта Тараса Тополю в мобілізації задля піару після того, як він показав фото своєї квартири, знищеної під час обстрілу Києва росіянами 23 червня. Парламентарка заявила, що співак мобілізувався "для картинки", та назвала "кармою" руйнування його житла.

У відповідь Тарас Тополя відкрив збір 1 мільйона гривень "на психіатра" Мар'яні Безуглій. За словами музиканта, якщо нардепка відмовиться прийняти кошти, він перерахує їх на підтримку дітей загиблих воїнів 130-го батальйону територіальної оборони, де проходив службу. Безугла відповіла, що прийме мільйон та віддасть його для закупівлі дронів-перехоплювачів.