"Завуалированно собирает на ремонт": Безуглая обвинила Тополю в мошенничестве

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая обвинила лидера группы "Антитела", бывшего добровольца территориальной обороны Тараса Тополю в сборе средств на личные нужды и стигматизации психических болезней. Она заявила, что фронтмен поп-рок-группы "на хайпе" собирает деньги на восстановление своей квартиры.

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Депутат отреагировала на сбор "на психиатра" для нее, который музыкант открыл после того, как Безуглая раскритиковала Тополю за якобы фейковую службу. Нардеп на своей странице в Facebook опубликовала сообщение, в котором напомнила об иске луцкого бизнесмена против "Антител".

Безуглая заявила, что Тополя на самом деле собирает деньги на восстановление своей квартиры Фото: скриншот

Депутат заявила, что у Тополи "не раз были проблемы с реальной отчетностью". Также она опубликовала информацию об иске против его группы на сумму 1 миллиона долларов, который, по ее словам, вскоре будут рассматривать в Верховном Суде.

"Нашлись и другие интересные факты о благотворительности и предыдущих сборах, деятельности", — написала парламентарий.

Безуглая рассказала об иске луцкого бизнесмена против Тополя и группы Антитела Фото: Марьяна Безуглая/Facebook

Отметим, луцкий бизнесмен Сергей Лапковский судился против Тополи и группы "Антитела", обвинив музыкантов в незаконном использовании патента на методику настройки музыкальных параметров, зарегистрированную им в 2012 году. Предприниматель требовал компенсации в размере 1 млн долларов. 20 января 2025 года Тарас Тополя "послал" бизнесмена, который судился с "Антителами", и заявил, что дело закрыто в пользу группы, а патент на ноты отменен. В постановлении Верховного Суда от 12 мая 2025 года говорится, что судья Ирина Дундарь отказала истцу против группы "Антитела" в восстановлении срока на кассационное обжалование.

Безуглая обвинила Тополю в стигматизации психических болезней

Нардеп также обвинила музыканта в неоправданном использовании слова "психиатрия" ради хайпа.

"Как врач, не могу промолчать. Люди, у которых действительно есть проблемы, страдают. Они нуждаются в лечении, им тяжело каждый день", — отметила Безуглая.

Депутат рассказала историю девушки с шизофренией, которая несмотря на тяжелые симптомы и галлюцинации стала художницей и начала вести блог, в котором рассказывает, как научилась жить с диагнозом.

"Не иметь настоящих психических болезней — дополнительное счастье, а травить людей, которые получили от природы еще и это испытание, — верх цинизма. Эксплуатировать такое как шутку для собственной раскрутки и возможных завуалированных сборов на ремонт квартиры — цинизм высшей пробы", — написала Безуглая.

Безуглая заявила, что Тополя стигматизирует психические болезни Фото: скриншот

Тарас Тополя на момент публикации материала не комментировал новые обвинения Марьяны Безуглой.

Конфликт Безуглой и Тополи: детали

Народный депутат Марьяна Безуглая обвинила музыканта Тараса Тополю в мобилизации ради пиара после того, как он показал фото своей квартиры, уничтоженной во время обстрела Киева россиянами 23 июня. Парламентарий заявила, что певец мобилизовался "для картинки", и назвала "кармой" разрушение его жилья.

В ответ Тарас Тополя открыл сбор 1 миллиона гривен "на психиатра" Марьяне Безуглой. По словам музыканта, если нардеп откажется принять средства, он перечислит их в поддержку детей погибших воинов 130-го батальона территориальной обороны, где проходил службу. Безуглая ответила, что примет миллион и отдаст его для закупки дронов-перехватчиков.