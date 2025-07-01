Потрібна згода пацієнтки: Тополя розповів, як триває збір грошей на "лікування Безуглої"

Протистояння між нардепом Мар'яною Безуглою та фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею триває. Співак повідомив, що зібрав понад півмільйона гривень на психіатричну допомогу для неї.

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На своїй сторінці у Facebook Тополя написав, що організатори збору ретельно проаналізували всі варіанти і знайшли хорошу клініку і фахівців, готових допомогти.

"Для старту лікування залишився один важливий крок — добровільна згода (заява) пацієнтки. За посиланням зразок, який слід підписати добровільно, для початку лікування. Тож звертаємося публічно — Мар'яно, підпиши! Ми поруч, щоб підтримати", — йдеться в публікації.

Фото: Скриншот

Співак наголосив, що зібрані кошти напряму переведуть на рахунок медичного закладу, і Безугла не отримає в руки жодної копійки.

"У разі відмови Мар'яни від лікування (підписання згоди) усі кошти будуть спрямовані на потреби дітей загиблих побратимів 130 Батальйону ТрО, де ми з Sergii Vusyk та Zholud Dmytro несли службу", — додав Тополя.

Тарас Тополя опублікував бланк згоди пацієнта на госпіталізацію Фото: Тарас Тополя/Facebook

На момент написання матеріалу в банку було майже 504 тис. грн із необхідного мільйона, а Безугла на пост Тополі поки ніяк не відреагувала.

На психіатричну допомогу для Безуглої зібрали вже понад півмільйона гривень Фото: Скриншот

А ось у коментарях до посту артиста думки користувачів розділилися. Знайшлося чимало тих, хто розкритикував автора збору.

"Краще б петицію про її звільнення подали, ніж збирати кошти для неадекватної людини! Є багато важливіших справ, які потребують фінансування, ніж Мар'яна", "Якийсь грьобаний цирк. Розумію, що влаштували шоу, але не розумію, як "хоч поржемо" вкотре перемагає... це в той час, коли волонтери кричать про "вартісні" збори! Це шоу черговий маркер для нашого суспільства", "Тарас Тополя. Мільйон або Безуглій або дітям загиблих... Вам теж потрібне лікування?", "Взагалі не на часі такі жарти. Чому в цьому зібранні діти загиблих героїв у самому кінці тексту?!" — обурюються під публікацією.

Передісторія збору

Тарас Тополя відкрив збір коштів для народного депутата України Мар'яни Безуглої, яка звинуватила музиканта в "мобілізації для картинки" після того, як його квартиру в ніч на 23 червня розбомбила російська ракета.

Зявлена сума — мільйон гривень.

"Долучайтеся, не будьте байдужими, проявіть чуйність і милосердя до людини, яка пише закони в такі буремні часи, до людини, за яку свого часу проголосувала ціла Оболонь! Здається потрібен повноцінний курс, а то й кілька!", — зазначив Тополя.

Він наголосив, що якщо Безугла не візьме гроші на лікування, їх переспрямують на на підтримку дітей загиблих воїнів 130 Батальйону ТрО, у якому служив Тополя.

Своєю чергою Мар'яна звинуватила Тараса у зборі коштів на особисті потреби та стигматизації психічних хвороб. Вона заявила, що фронтмен поп-рок-гурту "на хайпі" збирає гроші на відновлення своєї квартири.

Раніше Фокус писав, що Мар'яна Безугла просилася в партію Тараса Тополі.