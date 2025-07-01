Нужно согласие пациентки: Тополя рассказал, как идет сбор денег на "лечение Безуглой"

Противостояние между нардепом Марьяной Безуглой и фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей продолжается. Певец сообщил, что собрал более полумиллиона гривен на психиатрическую помощь для нее.

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На своей странице в Facebook Тополя написал, что организаторы сбора тщательно проанализировали все варианты и нашли хорошую клинику и специалистов, готовых помочь.

"Для старта лечения остался один важный шаг – добровольное согласие (заявление) пациентки. По ссылке образец, который следует подписать добровольно, для начала лечения. Поэтому обращаемся публично — Марьяна, подпиши! Мы рядом, чтобы поддержать", — говорится в публикации.

Фото: Скриншот

Певец подчеркнул, что собранные средства напрямую переведут на счет медицинского учреждения, и Безуглая не получит в руки ни копейки.

"В случае отказа Марьяны от лечения (подписание согласия), все средства будут направлены на нужды детей погибших побратимов 130 Батальона ТрО, где мы с Sergii Vusyk и Zholud Dmytro несли службу", — добавил Тополя.

Тарас Тополя опубликовал бланк согласия пациента на госпитализацию Фото: Тарас Тополя/Facebook

На момент написания материала в банке было почти 504 тыс. грн из необходимого миллиона, а Безуглая на пост Тополи пока никак не отреагировала.

На психиатрическую помощь для Безуглой собрали уже более полумиллиона гривен Фото: Скриншот

А вот в комментариях к посту артиста мнения пользователей разделились. Нашлось немало тех, кто раскритиковал автора сбора.

"Лучше бы петицию об ее увольнении подали, чем собирать средства для неадекватного человека! Есть много более важных дел, требующих финансирования, чем Марьяна", "Какой-то гребаный цирк. Понимаю что устроили шоу, но не понимаю как "хоть поржем" в очередной раз побеждает… это в то время когда волонтеры кричат ​​о "стоящих" сборах! Это шоу очередной маркер для нашего общества", "Тарас Тополя. Миллион или Безуглой или детям погибших… Вам тоже нужно лечение?", "Вообще не ко времени такие шутки. Почему в этом собрании дети погибших героев в самом конце текста?!" — негодуют под публикацией.

Предыстория сбора

Тарас Тополя открыл сбор средств для народного депутата Украины Марьяны Безуглой, которая обвинила музыканта в "мобилизации для картинки" после того, как его квартиру в ночь на 23 июня разбомбила российская ракета.

Зявленная сумма — миллион гривен.

"Присоединяйтесь, не будьте равнодушными, проявите чуткость и милосердие к человеку, который пишет законы в такие бурные времена, к человеку, за которого в свое время проголосовала целая Оболонь! Кажется нужен полноценный курс, а то и несколько!", — отметил Тополя.

Он подчеркнул, что если Безуглая не возьмет деньги на лечение, их перенаправят на на поддержку детей погибших воинов 130 Батальона ТрО, в котором служил Тополя.

В свою очередь Марьяна обвинила Тараса в сборе средств на личные нужды и стигматизации психических болезней. Она заявила, что фронтмен поп-рок-группы "на хайпе" собирает деньги на восстановление своей квартиры.

Ранее Фокус писал, что Марьяна Безуглая просилась в партию Тараса Тополи.