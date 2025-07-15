Обвиняли в краже денег ВСУ и подделке УБД: Шабунину выбрали меру пресечения (видео)

Прокурор ходатайствовал об избрании Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства. Антикоррупционера обязали быть в Харьковской области, по месту дислокации его подразделения

Related video

Главу "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина не заключили под стражу, а избрали ему меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом стало известно по итогам заседания Печерского районного суда в Киеве.

Шабунин подозревается в уклонении от несения воинской службы и мошенничестве. Прокуроры просили для него самую мягкую меру пресечения — личное обязательство.

Заявитель по делу против Шабунина, ветеран ВСУ Владимир Бойко, утверждал, что Шабунин украл у боевой бригады 950 тысяч гривен боевых выплат. При этом он не появлялся на позиции ни одного дня.

Бойко подсчитал, что всего было украдено более 20 миллионов гривен и автомобиль, купленный волонтерами для батальона.

"Я два месяца как уволен из армии по возрасту, но последние два года был на фронте. А этот убл***к купил себе справку УБД и украл наши деньги", — объяснил он.

В ходе заседания агентство "УНИАН" показало фото Шабунина во время судебного процесса.

Шабунина ничуть не тревожит приговор

Журналисты отметили, что Шабунина ничуть не тревожит приговор, он сидел с широкой улыбкой, как будто заседание не было по делу о многомиллионных хищениях.

Во время суда над Шабуниным защита потребовала отвод судьи и в заседании объявили перерыв. Адвокат объяснил требование тем, что Центр противодействия коррупции ранее критиковал решения судьи Гречаной и публично упоминал ее в материалах.

Позже стало известно, что защите Шабунина отказали в отводе судьи. Прокурор заявил о ходатайстве избрать Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.

В итоге суд избрал меру пресечения Шабунину в виде личного обязательства до 20 августа. Активист должен находиться в Харьковской области по месту дислокации подразделения, в котором он сейчас служит.

Также глава ЦПК обязан сдать загранпаспорт и не общаться с другими подозреваемыми по делу об уклонении от военной службы.

В чем подозревают Виталия Шабунина?

Государственное бюро расследований 11 июля сообщило Шабунину о подозрении по статье за уклонение от военной службы в условиях военного положения. Также его подозревают в мошенничестве.

Правоохранители установили, что после мобилизации в 2022 году Шабунин длительное время не появлялся на службе и был в гражданских учреждениях. Под видом "командировок" он получал каждый месяц более 50 тысяч гривен, но сам не находился в воинской части.

Кроме этого, Шабунина подозревали в использовании автомобиля, предназначенного для нужд ВСУ.

У Шабунина 11 июля дома и по месту службы провели обыски без решения суда, которые продолжались около 15 часов. Также у активиста изъяли мобильный телефон.

По словам Шабунина, президент Украины Владимир Зеленский "пользуется войной и делает уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма".

Напомним, 10 июля стало известно, что Виталия Шабунина перевели служить на передовую в Харьковской области в боевую механизированную бригаду.