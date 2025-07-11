Главе Центра противодействия коррупции Шабунину сообщили о подозрении по двум статьям

Главе ЦПК Виталию Шабунину объявили подозрение по двум статьям: уклонение от военной службы в условиях военного положения и мошенничество. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении общественному активисту 11 июля. Его подозревают в систематическом уклонении от прохождения военной службы и использовании автомобиля, предназначенного для нужд Вооруженных сил, сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители не указали имени подозреваемого, однако из материалов дела следует, что речь идет об антикоррупционере Виталии Шабунине.

В сообщении ГБР отмечает, что, мобилизовавшись в 2022 году общественный активист в течение длительного времени не появлялся к месту службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к составу сил обороны. Также следствием задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, хотя он отсутствовал в воинской части.

Правоохранители отметили, что процессуальное действие никак не связано с его профессиональной деятельностью.

Следствием также установили, что Шабунин незаконно использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для нужд армии — без надлежащего оформления и при отсутствии правовых оснований. Он использовал автомобиль в личных целях, в том числе для передвижения по Киеву.

Поэтому военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного преступления) — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Обыски у Виталия Шабунина: что известно

В Центре противодействия коррупции сообщили, что следователи во время обысков изъяли телефон и компьютер жены Виталия. Кроме того, изъяли планшет и телефоны детей, которым 10 и 7 лет.

"Зачем ГБР планшет с играми и телефоны малолетних детей — хороший вопрос. Напомним, обыски проходили без решения суда, поэтому обстоятельства дела остаются неизвестными", — написали в ЦПД.

Напомним, 11 июля у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина проводили обыски по месту службы, а также дома, где проживает жена и двое маленьких детей. В ЦПК расценивали обыски как "очередную волну атаки на Виталия Шабунина и ЦПК из-за критики Офиса президента и лично Андрея Ермака".

10 июля глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин жаловался на перевод в другую бригаду, ближе к линии фронта в Харьковской области. Активист сразу вспомнил о своей ограниченной пригодности.