Голові Центру протидії корупції Шабуніну повідомили про підозру за двома статтями

Голові ЦПК Віталію Шабуніну оголосили підозру за двома статтями: ухилення від військової служби в умовах воєнного стану та шахрайство. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру громадському активісту 11 липня. Його підозрюють у систематичному ухиленні від проходження військової служби та використанні автомобіля, призначеного для потреб Збройних сил, повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці не вказали імені підозрюваного, однак з матеріалів справи випливає, що йдеться про антикорупціонера Віталія Шабуніна.

У повідомленні ДБР зазначає, що, мобілізувавшись у 2022 році громадський активіст упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також слідством задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, хоча він був відсутній у військовій частині.

Правоохоронці наголосили, що процесуальна дія жодним чином не повʼязана з його професійною діяльністю.

Слідством також встановили, що Шабунін незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії — без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Він використовував автомобіль в особистих цілях, у тому числі для пересування по Києву.

Відтак військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Обшуки у Віталія Шабуніна: що відомо

У Центрі протидії корупції повідомили, що слідчі під час обшуків вилучили телефон і комп’ютер дружини Віталія. Крім того, вилучили планшет і телефони дітей, яким 10 та 7 років.

"Навіщо ДБР планшет з іграми і телефони малолітніх дітей – гарне питання. Нагадаємо, обшуки відбувались без ухвали суду, тому обставини справи залишаються невідомими", — написали у ЦПД.

Нагадаємо, 11 липня у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна проводили обшуки за місцем служби, а також вдома, де проживає дружина та двоє маленьких дітей. У ЦПК розцінювали обшуки як "чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака".

10 липня голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін скаржився на переведення в іншу бригаду, ближче до лінії фронту в Харківській області. Активіст одразу згадав про свою обмежену придатність.