За "критику влади": Шабуніна перевели служити на передову в Харківській області

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін скаржиться на переведення в іншу бригаду, ближче до лінії фронту в Харківській області. Активіст одразу згадав про свою обмежену придатність.

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Віталій Шабунін упевнений, що його перевели ближче до лінії бойового зіткнення після зупинки законопроєкту про амністію корупційних злочинів у сфері оборони. Про це він написав у Telegram.

"Цей законопроєкт про корупційну амністію. Порятунок [міністра національної єдності Олексія] Чернишова, показове свавілля щодо конкурсу БЕБ свідчать, що [українського президента Володимира] Зеленського вже навіть видимість законності не цікавить", — висловив він думку.

Антикорупціонер особливо відзначив роль начальника Генерального штабу Андрія Гнатова, який знайшов "юридичну конструкцію" для переведення обмежено придатного до служби Шабуніна в бойову механізовану бригаду на Харківський напрямок.

"Дякую за підвищення. Очевидно, що я не буду оскаржувати цей наказ", — заявив він.

Позиції Генштабу ЗСУ на момент публікації новини не представлено.

Нагадаємо, між Шабуніним і колишнім заступником міністра оборони України Віталієм Дейнегою стався конфлікт через критику кадрових змін у Міноборони. Під час перепалки Шабунін пригрозив Дейнезі побиттям.

Російський дрон "Шахед" раніше впав за кілька метрів від приватного будинку Шабуніна під Києвом. Активіст стверджував, що на момент вибуху в будинку були діти.