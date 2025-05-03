"Я тобі хлібало розвалю": Шабунін погрожує ексзаступнику міністра оборони Дейнезі, в чому причина

Голова правління громадської організації "Центру протидії корупції" (ЦПК) Віталій Шабунін і колишній заступник міністра оборони України Віталій Дейнега посварилися в мережі через критику кадрових змін у Міноборони.

Related video

Конфлікт стався під репостом на сторінці журналістки Тетяни Ніколаєнко допису однієї із засновниць і виконавчої директорки "Центру протидії корупції", громадської активістки Дар'ї Каленюк у Facebook від 1 травня.

Активістка розкритикувала Міністерство оборони через "постійну перетасовку заступників" після того, як Кабінет міністрів України призначив голові відомства Рустему Умєрову трьох нових заступників.

"Як можна ефективно керувати складною інституцією, якщо десь щоквартально замінювати відповідальних за базові процеси людей?" — запитала Дар'я Каленюк.

Під її дописом залишив коментар громадський діяч, ексзаступник міністра оборони Віталій Дейнега. За його словами, члени ЦПК спочатку лобіювали призначення на посаду голові Міноборони Рустема Умєрова та "протягнули купу своїх людей", а потім стали йому "ворогами".

"А коли я трошки більше року тому писав те саме — вони ще й мене критикували і бігали по ефірах та казали, як вони майже перемогли корупцію в МО. Тупо клоуни, які втікли з цирку, абсолютно аморальні пристосуванці", — написав Дейнега.

На його коментар відповів голова правління ЦПК Віталій Шабунін. Він вступився за свою колегу та пригрозив Дейнезі побиттям.

"Слухай ти, нікчема, ще раз скаже у бік Каленюк щось на зразок (цитую тебе) "клоун", я тобі сам хлібало розвалю. Це зрозуміло?" — написав він.

Шабунін погрожує Дейнезі через критику допису Каленюк Фото: скриншот

Дейнега у відповідь сказав, що "без проблем" може зустрітися з Шабуніним.

"Від твоїх погроз моя думка про вас лише підтвердилася. Можемо завтра зустрітись, щоб довго не відкладати", — написав ексзаступник міністра оборони.

Дар'я Каленюк зазначила, що Шабунін зараз перебуває у військовій частині на Харківщині.

"Мені захист від тебе не потрібен, тому не напружуйся сильно", — написала вона Дейнезі.

Каленюк стверджує, що Шабунін перебуває у військовій частині на Харківщині Фото: скриншот

Що відомо про Віталія Шабуніна

Шабунін є співзасновником і головою правління ЦПК. У 2012 році він приєднався до політичної партії "Демократичний Альянс", а у 2015 став головою Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України. Також Шабунін був членом конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Що відомо про Віталія Дейнегу

Спеціаліст з інформаційних технологій Віталій Дейнега у 2014 році заснував благодійний фонд допомоги українській армії "Повернись живим". З 21 лютого 2023 року він був призначений заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. 18 вересня 2023 року Дейнегу було звільнено з цієї посади.

Нагадаємо, інформаційне агентство Interfax-Україна 1 травня писало про те, що дружина прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Катерина Шмигаль, користувалися незадекларованою службовою автівкою Range Rover. Кабмін на запит журналістів відповів, що Шмигаль виправив декларацію.

У Службі безпеки України 29 квітня повідомили про затримання керівництва оборонного заводу, який поставив Силам оборони 120 тисяч бракованих мін.