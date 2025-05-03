"Я тебе хлебало развалю": Шабунин угрожает экс-замминистра обороны Дейнеге, в чем причина

Председатель правления общественной организации "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) Виталий Шабунин и бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега поссорились в сети из-за критики кадровых изменений в Минобороны.

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Конфликт произошел под репостом на странице журналистки Татьяны Николаенко сообщения одной из основательниц и исполнительного директора "Центра противодействия коррупции", общественной активистки Дарьи Каленюк в Facebook от 1 мая.

Активистка раскритиковала Министерство обороны из-за "постоянной перетасовки заместителей" после того, как Кабинет министров Украины назначил главе ведомства Рустему Умерову трех новых заместителей.

"Как можно эффективно управлять сложной институцией, если где-то ежеквартально заменять ответственных за базовые процессы людей?" — спросила Дарья Каленюк.

Под ее сообщением оставил комментарий общественный деятель, экс-заместитель министра обороны Виталий Дейнега. По его словам, члены ЦПК сначала лоббировали назначение на должность главы Минобороны Рустема Умерова и "протянули кучу своих людей", а потом стали ему "врагами".

"А когда я немножко больше года назад писал то же самое — они еще и меня критиковали и бегали по эфирам и говорили, как они почти победили коррупцию в МО. Тупо клоуны, которые сбежали из цирка, абсолютно аморальные приспособленцы", — написал Дейнега.

На его комментарий ответил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин. Он вступился за свою коллегу и пригрозил Дейнеге избиением.

"Слушай ты, ничтожество, еще раз скажет в сторону Каленюк что-то вроде (цитирую тебя) "клоун", я тебе сам хлибало развалю. Это понятно?" — написал он.

Шабунин угрожает Дейнеге из-за критики сообщения Каленюк Фото: скриншот

Дейнега в ответ сказал, что "без проблем" может встретиться с Шабуниным.

"От твоих угроз мое мнение о вас только подтвердилось. Можем завтра встретиться, чтобы долго не откладывать", — написал экс-заместитель министра обороны.

Дарья Каленюк отметила, что Шабунин сейчас находится в воинской части на Харьковщине.

"Мне защита от тебя не нужна, поэтому не напрягайся сильно", — написала она Дейнезе.

Каленюк утверждает, что Шабунин находится в воинской части на Харьковщине Фото: скриншот

Что известно о Виталии Шабунине

Шабунин является соучредителем и председателем правления ЦПК. В 2012 году он присоединился к политической партии "Демократический Альянс", а в 2015 стал председателем Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины. Также Шабунин был членом конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Что известно о Виталии Дейнеге

Специалист по информационным технологиям Виталий Дейнега в 2014 году основал благотворительный фонд помощи украинской армии "Вернись живым". С 21 февраля 2023 года он был назначен заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. 18 сентября 2023 года Дейнега был уволен с этой должности.

Напомним, информационное агентство Interfax-Украина 1 мая писало о том, что жена премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Екатерина Шмыгаль, пользовались незадекларированной служебной машиной Range Rover. Кабмин на запрос журналистов ответил, что Шмыгаль исправил декларацию.

В Службе безопасности Украины 29 апреля сообщили о задержании руководства оборонного завода, который поставил Силам обороны 120 тысяч бракованных мин.