Поставили 120 тысяч бракованных мин ВСУ: СБУ задержала руководство оборонного завода (фото, видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководство предприятия в Днепропетровской области, которое поставило бракованные минометные снаряды в Вооруженные силы Украины. Под стражу взяли генерального директора оборонного завода, его первого заместителя, а также экс-руководителя одного из военных представительств Министерства обороны Украины и руководителя группы контроля соответствующего подразделения.

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Об этом пресс-служба СБУ сообщает 29 апреля.

Сообщается, что по данным следствия руководство завода в начале 2024 года заключило с Агентством оборонных закупок договор на изготовление и поставку оптовых партий 120-х минометных боеприпасов для Сухопутных войск ВСУ.

Однако, по информации СБУ, подозреваемые использовали для производства некачественные материалы и выполнили работу с дефектами, из-за чего не срабатывали капсюли основного метательного заряда и весь пороховой заряд работал нестабильно. Кроме того, дополнительные метательные заряды в составе боеприпасов не соответствовали стандартам боевого применения.

"Таким образом организаторы сделки пытались удешевить производство, чтобы получить большую прибыль с госзаказа", — пояснили в Службе безопасности.

СБУ разоблачила схему поставки в ВСУ бракованных боеприпасов Фото: СБУ

В пресс-службе ведомства отметили, что руководство завода привлекло к схеме должностных лиц военного представительства, в обязанности которых входит контроль качества оборонной продукции.

"По материалам дела, военные чиновники сознательно "закрыли глаза" на бракованную партию боеприпасов и внесли ложные сведения в отчетную документацию", — рассказали в СБУ.

По заключению профессиональной экспертизы, на передовую передали 120 тысяч бракованных минометных снарядов.

Поставки бракованных мин ВСУ: кто под подозрением

Имена подозреваемых официально не сообщаются, однако по информации источников издания "Бабель" в правоохранительных органах речь идет о генеральном директоре Леониде Шимане, его первом заместителе Алексее Кириченко, бывшем руководителе одного из военных представительств Минобороны Михаиле Шкуренко и главе группы контроля соответствующего подразделения Юрии Яресько.

Задержанным сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенном по предварительному сговору группой лиц, которое привело к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины). Наказание за эти статьи может достигать до 15 лет лишения свободы.

СБУ задержала четырех подозреваемых в схеме поставки бракованных мин Фото: СБУ Подозреваемым в поставках ВСУ некачественных снарядов грозит до 15 лет тюрьмы Фото: СБУ

Скандал с бракованными минами для ВСУ: детали

СМИ писали о 100 тысячах бракованных мин ВСУ калибра 120 мм, которые распадались в руках, отклонялись от точки прицеливания и не вылетали из ствола миномета. После жалоб военных и публикаций в медиа Министерство обороны отозвало партию и сообщило о начале проверок на заводе-производителе.

В Минобороны 26 ноября признали, что ВСУ получили 100 тысяч бракованных мин, заверили, что ведут собственное расследование, и сообщили, что вооруженное стратегическое предприятие, которое выпустило проблемные средства поражения, принадлежит Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин 28 ноября сообщил, что комиссия Минобороны обнаружила 24 000 бракованных 120-мм мин среди поставленных украинским военным боеприпасов.

Издание "Экономическая правда" 29 апреля писало, что причастное к скандалу с бракованными минами для ВСУ предприятие выполнило свои обязательства и полностью заменило бракованные снаряды, а также усовершенствовало производство.