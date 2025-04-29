Поставили 120 тисяч бракованих мін ЗСУ: СБУ затримала керівництво оборонного заводу (фото, відео)

Співробітники Служби безпеки України затримали керівництво підприємства у Дніпропетровській області, яке поставило браковані мінометні снаряди до Збройних сил України. Під варту взяли генерального директора оборонного заводу, його першого заступника, а також екскерівника одного з військових представництв Міністерства оборони України та очільника групи контролю відповідного підрозділу.

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Про це пресслужба СБУ повідомляє 29 квітня.

Повідомляється, що за даними слідства керівництво заводу на початку 2024 року уклало з Агентством оборонних закупівель договір на виготовлення та постачання гуртових партій 120-х мінометних боєприпасів для Сухопутних військ ЗСУ.

Проте, за інформацією СБУ, підозрювані використали для виробництва неякісні матеріали та виконали роботу з дефектами, через що не спрацьовували капсулі основного метального заряду і весь пороховий заряд працював нестабільно. Крім того, додаткові метальні заряди у складі боєприпасів не відповідали стандартам бойового застосування.

"У такий спосіб організатори оборудки намагалися здешевити виробництво, щоб отримати більший прибуток із держзамовлення", — пояснили в Службі безпеки.

СБУ викрила схему постачання до ЗСУ бракованих боєприпасів Фото: СБУ

У пресслужбі відомства зазначили, що керівництво заводу залучило до схеми посадовців військового представництва, до обов'язків яких входить контроль якості оборонної продукції.

"За матеріалами справи, військові чиновники свідомо "заплющили очі" на браковану партію боєприпасів і внесли неправдиві відомості до звітної документації", — розповіли в СБУ.

За висновками фахової експертизи, на передову передали 120 тисяч бракованих мінометних снарядів.

Постачання бракованих мін ЗСУ: хто під підозрою

Імена підозрюваних офіційно не повідомляються, однак за інформацією джерел видання "Бабель" у правоохоронних органах, йдеться про генерального директора Леоніда Шимана, його першого заступника Олексія Кириченка, колишнього керівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю відповідного підрозділу Юрія Яреська.

Затриманим повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, яке призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Покарання за ці статті може сягати до 15 років позбавлення волі.

СБУ затримала чотирьох підозрюваних у схемі постачання бракованих мін Фото: СБУ Підозрюваним у постачанні ЗСУ неякісних снарядів загрожує до 15 років тюрми Фото: СБУ

Скандал із бракованими мінами для ЗСУ: деталі

ЗМІ писали про 100 тисяч бракованих мін ЗСУ калібру 120 мм, які розпадалися в руках, відхилялися від точки прицілювання та не вилітали зі ствола міномета. Після скарг військових і публікацій у медіа Міністерство оборони відкликало партію та повідомило про початок перевірок на заводі-виробнику.

В Міноборони 26 листопада визнали, що ЗСУ отримали 100 тисяч бракованих мін, запевнили, що ведуть власне розслідування, і повідомили, що збройне стратегічне підприємство, яке випустило проблемні засоби ураження, належить Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін 28 листопада повідомив, що комісія Міноборони виявила 24 000 бракованих 120-мм мін серед поставлених українським військовим боєприпасів.

Видання "Економічна правда" 29 квітня писало, що причетне до скандалу з бракованими мінами для ЗСУ підприємство виконало свої зобов'язання та повністю замінило браковані снаряди, а також вдосконалило виробництво.