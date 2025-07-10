За "критику власти": Шабунина перевели служить на передовую в Харьковской области

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин жалуется на перевод в другую бригаду, ближе к линии фронта в Харьковской области. Активист сразу вспомнил о своей ограниченной пригодности.

Related video

Виталий Шабунин уверен, что его перевели ближе к линии боевого столкновения после остановки законопроекта об амнистии коррупционных преступлений в сфере обороны. Об этом он написал в Telegram.

"Этот законопроект о коррупционной амнистии. Спасение [министра национального единства Алексея] Чернышева, показательный беспредел по конкурсу БЭБ свидетельствуют, что [украинского президента Владимира] Зеленского уже даже видимость законности не интересует", — выразил он мнение.

Антикоррупционер особо отметил роль начальника Генерального штаба Андрея Гнатова, который нашел "юридическую конструкцию" для перевода ограниченно пригодного к службе Шабунина в боевую механизированную бригаду на Харьковское направление.

"Благодарю за повышение. Очевидно, что я не буду обжаловать этот приказ", — заявил он.

Позиция Генштаба ВСУ на момент публикации новости не представлена.

Напомним, между Шабуниным и бывшим заместителем министра обороны Украины Виталием Дейнегой произошел конфликт из-за критики кадровых изменений в Минобороны. В ходе перепалки Шабунин пригрозил Дейнеге избиением.

Российский дрон "Шахед" ранее упал в нескольких метрах от частного дома Шабунина под Киевом. Активист утверждал, что на момент взрыва в доме были дети.