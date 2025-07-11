Без ухвали суду: у голови Центру протидії корупції Шабуніна проводять обшуки – деталі

ДБР проводить обшуки у Віталія Шабуніна у Чугуївському районі Харківської області. Відомо, що у Віталія вилучили мобільний телефон.

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11 липня у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна проводять обшуки за місцем служби, а також вдома, де проживає дружина та двоє маленьких дітей, повідомляє пресслужба ЦПК.

"В чому сенс таких обшуків, якщо Віталій там мінімум кілька місяців не проживає — ми не розуміємо. Нам також відомо, що обшуки проводять без ухвали суду. Припускаємо, що йдеться про кримінальне провадження щодо екскомандира Шабуніна — Віктора Юшка, яке стосується відряджень Віталія в НАЗК", — йдеться у повідомленні.

У ЦПК розцінюють обшуки як "чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака".

"Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати. Те, що забрали телефон, свідчить про бажання ДБР відстежити всі контакти Віталія", — зазначили у ЦПК.

Правоохоронні органи наразі офіційно не коментували обшуки у Віталія Шабуніна.

Нагадаємо, 10 липня голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін скаржився на переведення в іншу бригаду, ближче до лінії фронту в Харківській області. Активіст одразу згадав про свою обмежену придатність.

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