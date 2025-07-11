Без решения суда: у главы Центра противодействия коррупции Шабунина проводят обыски — детали

ГБР проводит обыски у Виталия Шабунина в Чугуевском районе Харьковской области. Известно, что у Виталия изъяли мобильный телефон.

Related video

11 июля у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина проводят обыски по месту службы, а также дома, где проживает жена и двое маленьких детей, сообщает пресс-служба ЦПК.

"В чем смысл таких обысков, если Виталий там минимум несколько месяцев не проживает — мы не понимаем. Нам также известно, что обыски проводят без решения суда. Предполагаем, что речь идет об уголовном производстве в отношении экс-командира Шабунина — Виктора Юшко, которое касается командировок Виталия в НАПК", — говорится в сообщении.

В ЦПК расценивают обыски как "очередную волну атаки на Виталия Шабунина и ЦПК из-за критики Офиса президента и лично Андрея Ермака".

"Мы считаем, что несколько дней назад Виталия намеренно перевели подальше от Киева/Харькова, чтобы на место обыска не смогли вовремя приехать адвокаты. То, что забрали телефон, свидетельствует о желании ГБР отследить все контакты Виталия", — отметили в ЦПК.

Правоохранительные органы пока официально не комментировали обыски у Виталия Шабунина.

Напомним, 10 июля глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин жаловался на перевод в другую бригаду, ближе к линии фронта в Харьковской области. Активист сразу вспомнил о своей ограниченной пригодности.

Фокус также писал, что: