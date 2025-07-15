Звинувачували в крадіжці грошей ЗСУ та підробці УБД: Шабуніну обрали запобіжний захід (відео)

Прокурор клопотав про обрання Віталію Шабуніну запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Антикорупціонера зобов'язали бути в Харківській області, за місцем дислокації його підрозділу

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Главу "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна не взяли під варту, а обрали йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Про це стало відомо за підсумками засідання Печерського районного суду в Києві.

Шабунін підозрюється в ухиленні від несення військової служби та шахрайстві. Прокурори просили для нього найм'якший запобіжний захід — особисте зобов'язання.

Заявник у справі проти Шабуніна, ветеран ЗСУ Володимир Бойко, стверджував, що Шабунін вкрав у бойової бригади 950 тисяч гривень бойових виплат. При цьому він не з'являвся на позиції жодного дня.

Бойко підрахував, що всього було вкрадено понад 20 мільйонів гривень і автомобіль, куплений волонтерами для батальйону.

"Я два місяці як звільнений з армії за віком, але останні два роки був на фронті. А цей пок***к купив собі довідку УБД і вкрав наші гроші", — пояснив він.

Під час засідання агентство "УНІАН" показало фото Шабуніна під час судового процесу.

Шабуніна анітрохи не турбує вирок

Журналісти зазначили, що Шабуніна анітрохи не турбує вирок, він сидів із широкою посмішкою, ніби засідання не було у справі про багатомільйонні розкрадання.

Під час суду над Шабуніним захист зажадав відводу судді і в засіданні оголосили перерву. Адвокат пояснив вимогу тим, що Центр протидії корупції раніше критикував рішення судді Гречаної і публічно згадував її в матеріалах.

Пізніше стало відомо, що захисту Шабуніна відмовили у відводі судді. Прокурор заявив про клопотання обрати Віталію Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

У підсумку суд обрав запобіжний захід Шабуніну у вигляді особистого зобов'язання до 20 серпня. Активіст має перебувати в Харківській області за місцем дислокації підрозділу, в якому він зараз служить.

Також глава ЦПК зобов'язаний здати закордонний паспорт і не спілкуватися з іншими підозрюваними у справі про ухилення від військової служби.

У чому підозрюють Віталія Шабуніна?

Державне бюро розслідувань 11 липня повідомило Шабуніну про підозру за статтею за ухилення від військової служби в умовах воєнного стану. Також його підозрюють у шахрайстві.

Правоохоронці встановили, що після мобілізації у 2022 році Шабунін тривалий час не з'являвся на службі та був у цивільних установах. Під виглядом "відряджень" він отримував щомісяця понад 50 тисяч гривень, але сам не перебував у військовій частині.

Крім цього, Шабуніна підозрювали у використанні автомобіля, призначеного для потреб ЗСУ.

У Шабуніна 11 липня вдома та за місцем служби провели обшуки без ухвали суду, які тривали близько 15 годин. Також в активіста вилучили мобільний телефон.

За словами Шабуніна, президент України Володимир Зеленський "користується війною і робить упевнені кроки в бік корупційного авторитаризму".

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Віталія Шабуніна перевели служити на передову в Харківській області в бойову механізовану бригаду.