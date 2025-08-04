60 суток ареста с залогом 10 млн грн: ВАКС избрал меру пресечения Сергею Гайдаю

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего главу Луганской ОГА Сергея Гайдая по делу о коррупции при закупке дронов и средств РЭБ. Суд назначил 60 суток ареста с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.

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По информации Центра противодействия коррупции, следственный судья Высшего антикоррупционного суда Игорь Строгий избрал меру пресечения для бывшего главы Луганской ОГА Сергея Гайдая — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 миллионов гривен.

Суд также возложил на Гайдая ряд обязанностей, в частности: не покидать пределы Ужгорода без разрешения, сдать загранпаспорт, прибывать на вызовы следователя или прокурора, не общаться с другими подозреваемыми, не посещать одну из воинских частей, а также сообщать об изменении места жительства или работы и носить электронный браслет.

Как сообщает корреспондент "Суспільного" из зала суда, заседание ВАКС состоялось 4 августа. Прокуратура просила суд арестовать Гайдая на 60 суток с залогом более 30 миллионов гривен. Впрочем, суд определил менее строгие условия — 10 миллионов гривен залога. Также обвинение настаивало на рисках давления на свидетелей и возможности влияния на других фигурантов дела.

Более того, адвокат Андрей Иванец просил перенести заседание, ссылаясь на отсутствие выписки из реестра досудебных расследований, и назвал задержание незаконным. Он также просил для подзащитного более мягкую меру пресечения — личное обязательство или домашний арест.

Во время заседания сам Сергей Гайдай заявил, что полностью сотрудничает со следствием, добровольно передал правоохранителям телефон, ключи от жилья и рабочего кабинета. Он также отрицал намерения покинуть страну: "Теоретически я мог бы создать какие-то основания и сделать себе командировку. Но я здесь. Когда это все закончится — пойду на фронт".

Кроме этого, несколько военнослужащих ГПСУ выразили готовность взять Гайдая на поруки.

Что известно о деле Сергея Гайдая

Напомним, что 2 августа НАБУ сообщило об обнаружении масштабной коррупционной схемы при закупке дронов и систем радиоэлектронной борьбы. К ней, по данным следствия, причастен и бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. В 2024-2025 годах участники схемы завышали цены в госконтрактах и получали "откаты" — до 30% от суммы. Например, при покупке FPV-дронов военная часть заплатила почти 10 миллионов гривен, а цена была завышена примерно на 80 тысяч долларов.

В тот же день Кабинет Министров Украины направил президенту проект распоряжения об увольнении председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая. Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский, о чем свидетельствует информация на сайте Офиса Президента.