Зеленский уволил Гайдая и еще одного чиновника, причастного к схеме с дронами: детали

2 августа Кабмин направил президенту проект распоряжения об увольнении главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая. По данным НАБУ, он участвовал в масштабной коррупционной схеме на закупке FPV-дронов и средств РЭБ.

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Президент Владимир Зеленский подписал это распоряжение, как известно с сайта ОП.

Кроме того, Зеленский распорядился уволить Андрея Юрченко с должности начальника Рубежанской городской военной администрации (Луганская область).

В Луганской ОВА раскрыли детали

Глава Луганской ОВА Алексей Харченко сообщил, что днем 2 августа дал поручение об отстранении Юрченко из-за данных о его причастности к коррупции при закупке FPV-дронов и средств РЭБ для украинских военных.

"Обращаю внимание каждой громады — все закупки оборонного направления будут тщательно проверяться. Потребности Сил обороны — первоочередные. Каждый дополнительный дрон — это здоровье наших Защитников, мощь фронта, спокойствие наших детей в тылу. Участники вчерашней сделки пренебрегли самым главным", — подчеркнул Харченко.

Он уточнил, что Гайдая правоохранители разоблачили как участника той же схемы.

Напомним, 2 августа в НАБУ сообщили, что разоблачили участников схемы, которые заключали контракты на закупку БПЛА и средств РЭБ по завышенной цене, до 30% суммы они получали сами. Президент Владимир Зеленский информировал о разоблачении одного из нардепов, руководителей районной и городской администраций, а также военных Нацгвардии. По словам парламентария Алексея Гончаренко, речь шла о его коллеге Алексее Кузнецове.

2 августа Кабмин решил уволить главу Мукачевской районной госадминистрации Сергея Гайдая. По версии следствия, он получил неправомерную выгоду при закупке. Схема действовала в течение 2024-2025 годов, и только на дронах участники заработали примерно 80 тысяч долларов.