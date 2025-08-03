Зеленський звільнив Гайдая і ще одного чиновника, причетного до схеми з дронами: деталі

2 серпня Кабмін направив президенту проєкт розпорядження про звільнення голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая. За даними НАБУ, він брав участь у масштабній корупційній схемі на закупівлі FPV-дронів і засобів РЕБ.

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Президент Володимир Зеленський підписав це розпорядження, як відомо з сайту ОП.

Окрім того, Зеленський розпорядився звільнити Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації (Луганська область).

У Луганській ОВА розкрили деталі

Голова Луганської ОВА Олексій Харченко повідомив, що вдень 2 серпня дав доручення щодо відсторонення Юрченка через дані про його дотичність до корупції під час закупівлі FPV-дронів і засобів РЕБ для українських військових.

"Звертаю увагу кожної громади — усі закупівлі оборонного напряму ретельно перевірятимуться. Потреби Сил оборони — першочергові. Кожен додатковий дрон — це здоров’я наших Захисників, міць фронту, спокій наших дітей у тилу. Учасники учорашньої оборудки знехтували найголовнішим", — наголосив Харченко.

Він уточнив, що Гайдая правоохоронці викрили як учасника тієї ж схеми.

Нагадаємо, 2 серпня у НАБУ повідомили, що викрили учасників схеми, які укладали контракти на закупівлю БПЛА і засобів РЕБ за завищеною ціною, до 30% суми вони отримували самі. Президент Володимир Зеленський інформував про викриття одного з нардепів, керівників районної й міської адміністрацій, а також військових Нацгвардії. Зі слів парламентаря Олексія Гончаренка, йшлося про його колегу Олексія Кузнєцова.

2 серпня Кабмін вирішив звільнити голову Мукачівської районної держадміністрації Сергія Гайдая. За версією слідства, він отримав неправомірну вигоду під час закупівлі. Схема діяла впродовж 2024–2025 років, і лише на дронах учасники заробили приблизно 80 тисяч доларів.