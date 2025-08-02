НАБУ і САП викрили на хабарі військових НГУ і нардепа "Слуги народу": в партії відреагували

Співробітники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури невдовзі після повернення їм повноважень викрили масштабну корупційну схему з закупівлі безпілотних літальних апаратів і засобів радіоелектронної боротьби. Серед викритих — народний депутат, голови районної та міської адміністрацій і військовослужбовці Національної гвардії України.

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За інформацією пресслужби НАБУ, співробітники антикорупційних органів провели низку заходів з викриття причетних до отримання неправомірної вигоди осіб 2 серпня. Наразі затримано чотирьох людей.

В НАБУ пояснили, що учасники схеми укладали контракти про закупівлю БПЛА і РЕБ з підприємствами-постачальниками за завищеними цінами. За даними слідства, учасникам поверталося до 30% від суми контракту.

Також в антикорупційному бюро зазначили, що проведення операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, який "усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів"

"Ця операція — приклад того, як інституційна підтримка і командна взаємодія на найвищому рівні сприяють реальним змінам. Дякуємо президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі", — сказали в пресслужбі НАБУ.

НАБУ і САП викрили корупційну схему: Зеленський прокоментував

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка, які повідомили про викриття на хабарі одного з народних депутатів України, очільників районної та міської адміністрацій і військовослужбовців Нацгвардії.

"Вдячний антикорупційним органам за роботу", — написав президент.

Голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що наказав командувачу Нацгвардії відсторонити фігурантів справи з посад. Крім того, за його словами, він розпорядився негайно розпочати службове розслідування.

НАБУ і САП викрили на хабарі нардепа: про кого мова

Офіційно прізвище викритого народного депутата не називається, втім парламентар Олексій Гончаренко від фракції "Європейська Солідарність" стверджує, що йдеться про депутата від фракції "Слуга Народу" Олексія Кузнєцова.

За словами Олексія Гончаренка, НАБУ і САП могли викрити на хабарі нардепа Олексія Кузнєцова Фото: Facebook

Також Гончаренко заявив, що за його інформацією НАБУ і САП у справі викрили командира однієї з частин Національної гвардії.

Гончаренко стверджує, що НАБУ і САП викрили на хабарі нардепа Кузнєцова Фото: скриншот

Крім того, журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела стверджує, що серед затриманих співробітниками НАБУ і САП — голова Мукачівської районної державної адміністрації, колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Пресслужба НАБУ також повідомляла, що до групи учасників корупційної схеми входив колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а нині голова однієї з районних військових адміністрацій.

Сергій Гайдай може бути серед затриманих НАБУ і САП 2 серпня Фото: скриншот

НАБУ і САП викрили нардепа "Слуги народу": реакція партії

Голова "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що фракція цілком підтримує ефективні дії НАБУ та САП, спрямовані проти корупції в країні. За його словами, членство нардепа Олексія Кузнєцова у фракції на час розслідування буде призупинене.

"Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання незалежно від статусів та посад", — сказав Давид Арахамія.

Закон про НАБУ і САП: деталі

22 липня народні депутати ухвалили законопроєкт №12414, який обмежував незалежність НАБУ і САП і надавав право контролю над діяльністю органів генеральному прокурору. Після масових мітингів у країні Володимир Зеленський вніс до парламенту новий законопроєкт щодо НАБУ і САП №13533, який скасовує підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору,

Верховна Рада 31 липня голосами "за" від 331 депутата підтримала новий законопроєкт Зеленського, що відновлював повноваження антикорупційних органів. Того ж дня закон про повернення повноважень НАБУ і САП підписав президент.