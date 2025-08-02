Після викриття слідчими НАБУ: Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА

Кабінет міністрів України спрямує президенту проєкт розпорядження про звільнення голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая. Перед цим пресслужба Національного антикорупційного бюро повідомляла про викриття масштабної корупційної схеми, в якій брав участь колишній голова Луганської обласної державної адміністрації.

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Віцепрем'єрка повідомила про рішення уряду ввечері 2 серпня на своїй сторінці у Facebook. Позачергове засідання Юлія Свириденко анонсувала за пів години до того.

"Уряд вирішив направити президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая", — написала віцепрем'єр-міністерка.

За інформацією НАБУ, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій, отримав неправомірну вигоду під час закупівлі FPV-дронів і засобів РЕБ. За даними слідства, учасники схеми упродовж 2024–2025 років під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби закладали завищену ціну й отримували 30% від суми контракту. Так само діяли при закупівлі FPV-дронів: військова частина уклала з підприємством-постачальником договір на суму майже 10 млн грн за вартістю, завищеною на близько 80 тисяч доларів. "Відкат" після виконання контракту передали учасникам оборудки, розповіли в НАБУ.

Злочин попередньо кваліфікують за ч. 5 ст. 191 і ч. 4 ст. 368 КК України: розтрата майна і хабарництво в особливо великих розмірах.

Що відомо про Сергія Гайдая

Сергій Гайдай народився у Сіверськодонецьку Луганської області 1975 року. У 2008-2010 роках він працював помічником депутата Київради Олексія Резнікова. З 2015 року Гайдай був обраний депутатом до Мукачівської районної ради VІІ скликання, і з того ж року був призначений головою Мукачівської районної державної адміністрації.

Сергій Гайдай очолював Луганську обласну державну адміністрацію з жовтня 2019-го до 15 березня 2023 року, коли президент України Володимир Зеленський затвердив його звільнення з посади. Указом президента від 15 березня 2024 року він був призначений головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

2 серпня НАБУ і САП викрили на хабарі народного депутата України від фракції "Слуга народу", військових Національної гвардії та голів районної та міської адміністрацій. Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив про призупинення членства нардепа Олексія Кузнєцова на час розслідування. Журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела повідомляв, що у справі затримано очільника Мукачівської РДА, ексголову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

Нагадаємо, 31 липня Рада підтримала новий законопроєкт президента України Володимира Зеленського про НАБУ і САП, який повернув органам повноваження. Це сталося після масових протестів у країні, спричинених ухваленням законопроєкту №12414, що передавав право контролювати дії антикорупційних органів генеральному прокурору.