Марченко готовий убивати: Зеленський затвердив звільнення трьох голів ОВА (відео)

Президент ухвалив рішення Кабінету Міністрів щодо усунення трьох голів обладміністрації. Ексголова Одеської ОВА Максим Марченко пообіцяв повернутись до улюбленої справи — вбивати ворогів країни.

Related video

15 березня президент України Володимир Зеленський своїм указами затвердив звільнення з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрацій.

В указах йдеться про звільнення:

Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;

Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;

Гамалія Сергія В'ячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Ексголова Одеської ОВА Максим Марченко опублікував на офіційній сторінці Одеської ОВА у Facebook відеозвернення з подякою за роботу.

"Дякую президенту України за можливість керувати найкращою областю нашої країни. Усі, хто мене знають, можуть підтвердити, що у своєму житті відповідальну роботу я ставлю на перше місце, роботу заради кращого результату в будь-якій справі, у захисті суверенітету України та керівництві регіоном. Найвищою оцінкою моєї діяльності є факт, коли жителі нашої області писали або говорили: "Наш Марченко… Наш". Боротьба триває, і я вважаю, що маю робити те, що вмію найкраще — вбивати ворогів і воювати заради майбутнього України. Сподіваюся, що дуже скоро я повернуся до улюбленої справи, але мої душа і серце назавжди залишаться в Одесі", — сказав Марченко.

Інформації про призначення нових глав вищезгаданих областей від представників уряду поки що не надходило. Також Київська та Сумська обласні адміністрації поки що залишаються без керівників.

Нагадаємо, у вівторок, 14 березня, Кабінет Міністрів України погодив звільнення керівників Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрацій.

У січні 2023 року стало відомо про те, що голову Луганської ОВА Сергія Гайдая найімовірніше відправлять у відставку з потенційною можливістю призначення на посаду посла України в Казахстані.

Також нагадаємо, що 7 лютого стало відомо про призначення нових керівників Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.