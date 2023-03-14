Нові кадрові перестановки: Кабмін звільнив трьох глав ОВА

Згідно з рішенням Кабміну, посади втратили голови Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА.

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У вівторок, 14 березня, Кабінет Міністрів України погодив звільнення трьох керівників Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрацій. Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук у своєму Telegram.

У інформації від Мельничука зазначено, що уряд підтримав проєкти указів Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення:

Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;

Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;

Гамалія Сергія В'ячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Хто буде призначений на ці посади, наразі невідомо.

Наприкінці січня 2023 року стало відомо про те, що голову Луганської ОВА Сергія Гайдая найімовірніше відправлять у відставку з потенційною можливістю призначення на посаду посла України в Казахстані.

Нагадаємо, 24 січня Кабмін звільнив керівників п'яти обласних військових адміністрацій. Посад позбулися голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, голова Запорізької ОВА Олександр Старух, голова Київської ОВА Олексій Кулеба, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький і Ярослав Янушевич із Херсона.

7 лютого стало відомо про призначення нових керівників Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Київська та Сумська області поки що залишаються без керівників ОВА.