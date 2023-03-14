Новые кадровые перестановки: Кабмин уволил трех глав ОВА

Согласно решению Кабмина, должности потеряли главы Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.

Related video

Во вторник, 14 марта, Кабинет министров Украины согласовал увольнение трех руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций. Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук в своем Telegram.

В информации от Мельничука указано, что правительство поддержало проекты указов Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении:

Гайдая Сергея Владимировича с должности председателя Луганской областной государственной администрации;

Марченко Максима Михайловича с должности председателя Одесской областной государственной администрации;

Гамалия Сергея Вячеславовича с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации.

Кто будет назначен на эти должности пока неизвестно.

В конце января 2023 года стало известно о том, что главу Луганской ОВА Сергея Гайдая, вероятнее всего отправят в отставку, с потенциальной возможностью назначения на должность посла Украины в Казахстане.

Напомним, 24 января Кабмин уволил руководителей пяти областных военных администраций. Должностей лишились глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, глава Запорожской ОВА Александр Старух, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий и Ярослав Янушевич из Херсона.

7 февраля стало известно о назначении новых руководителей Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Киевская и Сумская области пока остаются без руководителей ОВА.