Глава Луганской ОВА Гайдай в ближайшее время будет уволен, — СМИ

Офис президента, как сообщают журналисты, уже занимается поиском руководителей сразу пяти ОВА, однако желающих нет, поскольку в указанных регионах существует угроза нового наступления ВС РФ.

Related video

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Об этом 30 января сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на свои осведомленные источники.

По данным журналистов, Сергея Гайдая отправят в отставку вслед за руководителями Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской областных администраций.

Глава Луганской ОВА, вероятно, после увольнения будет назначен на должность посла Украины в Казахстане. Издание отмечает, что Офис президента уже активно занимается поиском новых руководителей областных военных администраций.

"Задача достаточно непростая, ведь желающих возглавить Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Сумскую области сейчас не так уж много. Все эти области лежат как раз на направлениях потенциального нового наступления ВС РФ", — добавили журналисты, комментируя кадровые перестановки в регионах.

Издание не уточняет, по какой причине Сергея Гайдая планируют уволить с должности руководителя Луганской ОВА.

Отметим, что 30 января в украинских СМИ появилась информация о масштабных кадровых перестановках в Кабинете министров. По данным журналистов, под угрозой увольнения оказались сразу восемь глав профильных ведомств, среди которых Александр Ткаченко, Герман Галущенко, Сергей Шкарлет, Ирина Верещук и другие.

25 января генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал приказы об увольнении руководителей пяти областных прокуратур — Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей.

Также Фокус в своем материале подводил итоги масштабной "чистки" среди чиновников и детально рассказывал, кого уволили с занимаемых должностей и по какой причине.