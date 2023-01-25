Отставки продолжаются: генпрокурор Украины уволил руководителей 5 областных прокуратур

Свои должности потеряли главы Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской региональных прокуратур. Все они были назначены осенью 2020 года бывшим генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

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Генеральный прокурор Андрей Костин в среду, 25 января, подписал приказы об увольнении руководителей пяти областных прокуратур. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как уточняется, административные должности потеряли:

Виктор Приходько, глава Запорожской областной прокуратуры. Занимал пост с сентября 2020 года,

Владимир Твердохлеб, глава Кировоградской облпрокуратуры. Занимал пост с сентября 2020 года,

Антон Столетний, глава Полтавской облпрокуратуры. Занимал пост с сентября 2020 года,

Алексей Тубелец, глава Сумской облпрокуратуры. Занимал пост с сентября 2020 года,

Сергей Василина, глава Черниговской облпрокуратуры. Занимал пост с сентября 2020 года.

В пресс-службе уточняют, что они написали заявления по собственному желанию. В то же время причины увольнения не называются.

Все уволенные руководители были назначены на должности в один день — 10 сентября 2020 года, когда генеральным прокурором Украины была Ирина Венедиктова.

Напомним, в Украине проходят массовые увольнения должностных лиц в различных ведомствах. Фокус 24 января опубликовал подборку, кто уже ушел в отставку и с какими скандалами это может быть связано.

В отдельной авторской статье Фокус разбирался, с чем может быть связано увольнение заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, а также в целом в причинах чистки в правительстве и ОП.