Скандалы портят репутацию. Почему Зеленский начал чистку в своем Офисе, правительстве и в регионах

В Офисе президента первое громкое кадровое решение за время полномасштабной войны – глава государства подписал указ об увольнении заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко. До этого тот написал заявление по собственному желанию, хотя накануне называл разговоры об уходе всего лишь слухами и отказывался их комментировать. После стало известно, что Кабмин согласовал также смену пятерых глав областных военных администраций.

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Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые решения "по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе".

Политическая карьера успешного продюсера

Кирилл Тимошенко пытался войти в политику как минимум два раза. Первый – в 2014-м. На выборах в Верховную Раду работал с кандидатами – Борисом Филатовым, Виталием Куприем и Андреем Денисенко. Они позже вошли в партию "УКРОП". От этой же партии в Киевский городской совет баллотировался и сам Тимошенко, а после работал помощником на общественных началах нардепа Андрея Денисенко. Второй раз – во время президентской кампании 2019-го. Тогда Тимошенко стал членом команды кандидата Владимира Зеленского – отвечал за медиа и креатив. По данным издания Бабель, именно компания Тимошенко ранее снимала "все ролики Зеленского и самый известный ролик кампании – вызов Петра Порошенко на дебаты на стадион".

[ + – ] К Кириллу Тимошенко в публичном пространстве возник ряд вопросов Фото: Getty Images

Второй поход во власть для Тимошенко оказался удачным. Сразу после победы на президентских выборах Зеленского, в мае 2019 года, он был назначен в Администрацию президента (после переименованную в Офис) заместителем первого руководителя Офиса Андрея Богдана (в феврале 2020-го в этой должности его заменил Андрей Ермак). Сначала ему поручили отвечать за информационную политику. По мнению команды президента, Тимошенко, имеющий продюсерский опыт на ТВ (Тимошенко – основатель агентства Goodmedia, предоставляющего широкий спектр услуг в теле- и кинопроизводстве, PR и консалтинге и организации мероприятий), мог справиться. И действительно, после начала работы Тимошенко в Офисе это агентство организовывало ивенты государственного уровня. После заместитель главы Офиса президента взялся за регионы, в частности, за проект "Большая стройка" – масштабную инициативу президента Зеленского. На нее шли огромные средства, из-за чего критиковали и программу, и самого Тимошенко.

Причины и последствия

После 24 февраля и полномасштабного вторжения России в Украину к Кириллу Тимошенко в публичном пространстве возник ряд вопросов. Некоторые могли стать причиной увольнения.

Во-первых, претензии к работе Кирилла Тимошенко.

Его фамилию вспоминали, когда говорили об организации "Единого телемарафона". После начала войны центральные телеканалы фактически прекратили самостоятельное вещание и был создан Единый марафон. Медиаэксперты утверждали, что он транслировал исключительно заявления представителей власти, появление других политиков – скорее исключение. Кроме того, Тимошенко приписывали полный, иногда чрезмерный, контроль за регионами. Он часто ездил в пострадавшие районы, был первым столичным чиновником, который приезжал на места больших обстрелов или трагедий, даже иногда ранее представителей областных военно-гражданских администраций.

Кроме того, эксперты говорят, что Кириллу Тимошенко трудно находить общий язык с Александром Кубраковым, вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития громад, территорий и инфраструктуры. Они фактически действовали на одном поле.

Во-вторых, причиной увольнения могли стать коррупционные скандалы.

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"Кирилл Тимошенко даже во время войны живет жизнью, которая подходит какому-то бизнесмену, который зарабатывает деньги, чем чиновнику", – отмечает в разговоре с Фокусом Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком.

Гайдай имеет в виду, что за месяцы войны Кирилл Тимошенко несколько раз попадал в скандалы с использованием дорогих автомобилей и недвижимости. Например, журналисты проекта Bihus.info уличили его в пользовании автомобилем Chevrolet Tahoe. Авто компания General Motors передала Украине с гуманитарной целью. После огласки Кирилл Тимошенко объяснил: использовал машину как служебную – для поездок на деоккупированные территории, а вскоре сказал, что отказался от нее. Кроме того, расследователи "Украинской правды" заметили заместителя Андрея Ермака за рулем незадекларированного Porsche Taycan последней модели и заявили, что он живет в роскошном загородном доме на 1200 квадратных метров с собственным выходом к водоему. После этого Тимошенко сказал, что арендует это жилье по соображениям безопасности, поскольку его собственное расположено в опасном, учитывая регулярные ракетные обстрелы, месте.

Ротации в системе Тимошенко

Политтехнолог Алексей Голобуцкий на прошлой неделе в комментарии Фокусу допускал, что перемены в Офисе президента не ко времени, потому что Зеленский хочет рассчитывать на свою сформированную команду, а любые новые люди – это дополнительные проблемы. Хотя и отмечал, что все кадровые решения – в руках президента.

"Если Зеленский кого-то из своей команды захочет уволить, он это сделает без проблем. Не захочет – никакое давление, даже, на данном этапе, давление Запада не особенно для него важно", – говорил Голобуцкий.

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Политтехнолог Сергей Гайдай так объясняет необходимость ротаций сегодня: "Весь государственный аппарат формировался тридцать лет на коррупционных схемах. И многие привыкли и часто говорят, что ничего не поменялось сейчас. Коррупционные скандалы случаются и сейчас, когда весь мир помогает Украине деньгами. Если бы в мирное время эти скандалы мы бы и не заметили, и примеров в прошлом множество, то сейчас нет. Власти понимают, что так дальше жить невозможно, что сегодня даже маленькие скандалы портят репутацию. Поэтому сейчас власть демонстрирует и обществу, и всему миру, что готова чистить свои ряды".

При этом Гайдай замечает, что за так называемыми кадровыми чистками может быть не просто желание стать прозрачнее, а и продемонстрировать, что Украина следует европейским традициям: если человек попал в скандал, обнародованы публично возможные факты причастности, то должен уйти в отставку, а не дожидаться результатов какого-то расследования.

[ + – ] В Офисе президента первое громкое кадровое решение за время полномасштабной войны Фото: president.gov.ua

"Важно не просто назначать и увольнять, а уничтожать саму возможность коррупционных схем. А это связано с ликвидацией целых органов власти, которые сегодня не нужны. Следует менять все алгоритмы. Надо назначать не лояльных людей, а способных сказать "нет", – говорит Гайдай.

Ныне уже известно, что кадровые изменения ждут и регионы. В частности и те, в которых действовали главы, работу которых курировал Тимошенко. На заседании Кабмина согласован уход нескольких глав областных военных администраций, которых называли людьми Тимошенко. Среди них — руководитель Сумской области Дмитрий Живицкий и Херсонской — Ярослав Янушевич, а также руководители Днепропетровской области Валентин Резниченко и Запорожской — Александр Старух. К слову, Резниченко – фигурант уголовного производства о хищении 1,5 млрд гривен бюджетных денег, предназначенных на строительство дорог в области. К Старуху приходили детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) из-за подозрений в хищении гуманитарной помощи. Интересно, что Резниченко, и Старуха сам Тимошенко обещал уволить, если их вина будет доказана.

Кроме того, под увольнение попал нынешний глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. Но, согласно источникам в Офисе президента, именно он должен будет заменить на должности самого Тимошенко. Чем же займется Тимошенко — пока не известно.

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