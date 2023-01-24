Скандали псують репутацію. Чому Зеленський почав чистку у своєму Офісі, уряді та регіонах

В Офісі президента перше гучне кадрове рішення за часів повномасштабної війни — глава держави підписав указ про звільнення заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка. До цього той написав заяву за власним бажанням, хоча напередодні називав розмови про звільнення лише чутками і відмовлявся їх коментувати. Після стало відомо, що Кабмін погодив також зміну п'ятьох голів обласних військових адміністрацій.

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Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував масштабні кадрові рішення "щодо управлінців різного рівня у міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі".

Політична кар'єра успішного продюсера

Кирило Тимошенко намагався увійти у політику як мінімум двічі. Вперше — в 2014-му. На виборах до Верховної Ради працював із кандидатами — Борисом Філатовим, Віталієм Купрієм та Андрієм Денисенком. Вони пізніше увійшли до партії "УКРОП". Від цієї ж партії до Київської міської ради балотувався і сам Тимошенко, а потім працював помічником на громадських засадах нардепа Андрія Денисенка. Вдруге — під час президентської кампанії 2019-го. Тоді Тимошенко став членом команди кандидата Володимира Зеленського — відповідав за медіа та креатив. За даними видання Бабель, саме компанія Тимошенка раніше знімала "всі ролики Зеленського та найвідоміший ролик кампанії — виклик Петра Порошенка на дебати на стадіон".

[ + – ] До Кирила Тимошенка в публічному просторі виникла низка питань Фото: Getty Images

Другий похід до влади для Тимошенка виявився вдалим. Одразу після перемоги на президентських виборах Зеленського, у травні 2019 року, він був призначений в Адміністрацію президента (після перейменовану на Офіс) заступником першого керівника Офісу Андрія Богдана (у лютому 2020-го на цій посаді його замінив Андрій Єрмак). Спочатку йому доручили відповідати за інформаційну політику. На думку команди президента, Тимошенко, який має продюсерський досвід на ТБ (Тимошенко — засновник агентства Goodmedia, що надає широкий спектр послуг у теле- та кіновиробництві, PR та консалтингу й організації заходів), міг впоратися. І справді, після початку роботи Тимошенка в Офісі ця агенція організовувала івенти державного рівня. Після цього заступник глави Офісу президента взявся за регіони, зокрема, за проєкт "Велике будівництво" — масштабну ініціативу президента Зеленського. На неї йшли величезні кошти, через що критикували і програму, і власне Тимошенка.

Причини та наслідки

Після 24 лютого і повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Кирила Тимошенка в публічному просторі виникла низка питань. Деякі могли стати причиною звільнення.

По-перше, претензії до роботи Кирила Тимошенка.

Його прізвище згадували, коли говорили про організацію "Єдиного телемарафону". Після початку війни центральні телеканали фактично припинили самостійне мовлення та було створено Єдиний марафон. Медіаексперти стверджували, що він транслював виключно заяви представників влади, поява інших політиків — скоріше виняток. Крім того, Тимошенку приписували повний, інколи надмірний контроль за регіонами. Він часто їздив до постраждалих районів, був першим столичним чиновником, який приїжджав на місця великих обстрілів чи трагедій, навіть іноді раніше представників обласних військово-цивільних адміністрацій.

Крім того, експерти кажуть, що Кирилу Тимошенку важко порозумітися з Олександром Кубраковим, віцепрем'єр-міністром із відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури. Вони фактично діяли одному полі.

По-друге, причиною звільнення могли стати корупційні скандали.

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"Кирило Тимошенко навіть під час війни живе життям, яке підходить якомусь бізнесменові, котрий заробляє гроші, ніж чиновнику", — зазначає у розмові з Фокусом Сергій Гайдай, політтехнолог, директор зі стратегічного планування агентства Гайдай.Ком.

Гайдай має на увазі, що за місяці війни Кирило Тимошенко кілька разів потрапляв у скандали з використанням дорогих автомобілів і нерухомості. Наприклад, журналісти проєкту Bihus.info викрили його у користуванні автомобілем Chevrolet Tahoe. Автомобільна компанія General Motors передала Україні з гуманітарною метою. Після розголосу Кирило Тимошенко пояснив: використовував машину як службову — для поїздок на деокуповані території, а незабаром сказав, що відмовився від неї. Крім того, розслідувачі "Української правди" помітили заступника Андрія Єрмака за кермом незадекларованого Porsche Taycan останньої моделі та заявили, що він живе у розкішному заміському будинку на 1 200 квадратних метрів із власним виходом до водойми. Після цього Тимошенко сказав, що орендує це житло з міркувань безпеки, оскільки його власне розташоване в небезпечному з огляду на регулярні ракетні обстріли місці.

Ротації у системі Тимошенка

Політтехнолог Олексій Голобуцький минулого тижня у коментарі Фокусу припускав, що зміни в Офісі президента не на часі, тому що Зеленський хоче розраховувати на свою сформовану команду, а будь-які нові люди — це додаткові проблеми. Хоча й наголошував, що всі кадрові рішення — у руках президента.

"Якщо Зеленський когось зі своєї команди захоче звільнити, він це зробить без проблем. Не захоче — ніякий тиск, навіть на цьому етапі, тиск Заходу не особливо для нього важливий", — говорив Голобуцький.

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Політтехнолог Сергій Гайдай так пояснює необхідність ротацій сьогодні: “Весь державний апарат формувався тридцять років на корупційних схемах. І більшість звикли й часто говорять, що нічого не змінилось зараз. Корупційні скандали стаються і зараз, коли весь світ допомагає Україні грошима. Якби в мирний час ці скандали ми б і не помітили, і прикладів у минулому безліч, то зараз ні. Влада розуміє, що так далі жити неможливо, що сьогодні навіть маленькі скандали псують репутацію. Тому зараз влада демонструє і суспільству, і всьому світу, що готова чистити свої лави".

При цьому Гайдай зауважує, що за так званими кадровими чистками може бути не просто бажання стати прозорішим, а й продемонструвати, що Україна дотримується європейських традицій: якщо людина потрапила у скандал, оприлюднені публічно можливі факти причетності, то має піти у відставку, а не чекати результатів якогось розслідування.

[ + – ] В Офісі президента перше гучне кадрове рішення під час повномасштабної війни Фото: president.gov.ua

"Важливо не просто призначати та звільняти, а знищувати власне можливість корупційних схем. А це пов'язано з ліквідацією цілих органів влади, які сьогодні не потрібні. Варто змінювати всі алгоритми. Треба призначати не лояльних людей, а здатних сказати "ні", — каже Гайдай.

Нині вже відомо, що на кадрові зміни чекають і регіони. Зокрема й ті, в яких діяли голови, роботу яких курував Тимошенко. На засіданні Кабміну погоджено звільнення кількох голів обласних військових адміністрацій, яких називали людьми Тимошенка. Серед них — керівник Сумської області Дмитро Живицький та Херсонської — Ярослав Янушевич, а також керівники Дніпропетровської області Валентин Резніченко та Запорізької — Олександр Старух. До речі, Резніченко — фігурант кримінального провадження про розкрадання 1,5 млрд гривень бюджетних грошей, призначених на будівництво доріг в області. До Старуха приходили детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) через підозри в розкраданні гуманітарної допомоги. Цікаво, що Резніченка, і Старуха сам Тимошенко обіцяв звільнити, якщо їх вина буде доведена.

Крім того, під звільнення потрапив чинний голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба. Але, згідно з джерелами в Офісі президента, саме він має замінити на посаді самого Тимошенка. Чим же займеться Тимошенко — поки що не відомо.

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