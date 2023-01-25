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Відставки продовжуються: генпрокурор України звільнив керівників 5 обласних прокуратур

андрей костин верховна рада
Фото: Офіс президента | Андрій Костін звільняє підлеглих, яких призначала його попередниця Ірина Венедіктова

Свої посади втратили голови Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської регіональних прокуратур. Усіх їх було призначено восени 2020 року колишнім генеральним прокурором Іриною Венедіктовою.

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Генеральний прокурор Андрій Костін у середу, 25 січня, підписав накази про звільнення керівників п'яти обласних прокуратур. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Як уточнюється, адміністративні посади втратили:

  • Віктор Приходько, голова Запорізької обласної прокуратури. Обіймав посаду з вересня 2020 року;
  • Володимир Твердохліб, голова Кіровоградської облпрокуратури. Обіймав посаду з вересня 2020 року;
  • Антон Столітній, голова Полтавської облпрокуратури. Обіймав посаду з вересня 2020 року;
  • Олексій Тубелець, голова Сумської облпрокуратури. Обіймав посаду з вересня 2020 року;
  • Сергій Василина, голова Чернігівської облпрокуратури. Обіймав посаду з вересня 2020 року.

У пресслужбі уточнюють, що вони написали заяви за власним бажанням. Водночас, причини звільнення не називаються.

Усіх звільнених керівників було призначено на посади в один день — 10 вересня 2020 року, коли генеральним прокурором України була Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, в Україні відбуваються масові звільнення посадових осіб у різних відомствах. Фокус 24 січня опублікував добірку, хто вже пішов у відставку і з якими скандалами це може бути пов'язано.

В окремій авторській статті Фокус розбирався, з чим може бути пов'язане звільнення заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка, а також загалом у причинах чистки в уряді та ОП.