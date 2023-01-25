Відставки продовжуються: генпрокурор України звільнив керівників 5 обласних прокуратур

Свої посади втратили голови Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської регіональних прокуратур. Усіх їх було призначено восени 2020 року колишнім генеральним прокурором Іриною Венедіктовою.

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Генеральний прокурор Андрій Костін у середу, 25 січня, підписав накази про звільнення керівників п'яти обласних прокуратур. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Як уточнюється, адміністративні посади втратили:

Віктор Приходько, голова Запорізької обласної прокуратури. Обіймав посаду з вересня 2020 року;

Володимир Твердохліб, голова Кіровоградської облпрокуратури. Обіймав посаду з вересня 2020 року;

Антон Столітній, голова Полтавської облпрокуратури. Обіймав посаду з вересня 2020 року;

Олексій Тубелець, голова Сумської облпрокуратури. Обіймав посаду з вересня 2020 року;

Сергій Василина, голова Чернігівської облпрокуратури. Обіймав посаду з вересня 2020 року.

У пресслужбі уточнюють, що вони написали заяви за власним бажанням. Водночас, причини звільнення не називаються.

Усіх звільнених керівників було призначено на посади в один день — 10 вересня 2020 року, коли генеральним прокурором України була Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, в Україні відбуваються масові звільнення посадових осіб у різних відомствах. Фокус 24 січня опублікував добірку, хто вже пішов у відставку і з якими скандалами це може бути пов'язано.

В окремій авторській статті Фокус розбирався, з чим може бути пов'язане звільнення заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка, а також загалом у причинах чистки в уряді та ОП.