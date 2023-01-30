Перестановки в Кабмине. Восемь министров под угрозой отставки: список, — СМИ

По информации журналистов, некоторых чиновников могут уволить не сразу, поскольку некоторые фамилии находились в списке "на выход" еще до начала вторжения РФ. В частности, перестановки связанны с общим сокращением Кабмина и слиянием министерств.

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В украинском правительстве под угрозой увольнения оказались сразу восемь министров. Их отставку могут рассмотреть уже на следующем планерном заседании Верховной Рады. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинской власти.

По информации журналистов, хоть отставки в Кабмине пока не коснулись высочайшего уровня, а закончились на уровне заместителей, уже вскоре могут "полететь" министерские головы.

Кто под угрозой отставки?

Министр энергетики Герман Галущенко;

министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин;

министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;

министр ветеранов Юлия Лапутина;

министр образования Сергей Шкарлет;

вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук;

министр экологии Руслан Стрелец;

министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В издании отмечают, что некоторых чиновников могут уволить не сразу, поскольку некоторые фамилии находились в списке "на выход" еще до начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, перестановки связанны с общим сокращением Кабмина и слиянием министерств. Кому-то замену не могут найти уже долгое время.

Однако источники рассказали, что оптимизация власти замедляется из-за отсутствия кадрового резерва. В то же время речи о смене премьер-министра Дениса Шмыгаля не идет.

Напомним, 25 января Генпрокурор Украины Андрей Костин уволил руководителей 5 областных прокуратур. Свои должности потеряли главы Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской региональных прокуратур.

24 января Фокус разбирался, кого за последнее время уволили в украинской власти и за что. За день до этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал аресты коррумпированных чиновников в ближайшее время.