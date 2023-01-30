Перестановки в Кабміні. Вісім міністрів під загрозою відставки: список — ЗМІ

За інформацією журналістів, деяких чиновників можуть звільнити не одразу, оскільки деякі прізвища перебували у списку "на вихід" ще до початку вторгнення РФ. Зокрема, перестановки пов'язані із загальним скороченням Кабміну та злиттям міністерств.

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В українському уряді під загрозою звільнення опинилися одразу вісім міністрів. Їх відставку можуть розглянути вже на наступному планерному засіданні Верховної Ради. Про це повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела в українській владі.

За інформацією журналістів, хоч відставки в Кабміні поки не торкнулися найвищого рівня, а закінчилися на рівні заступників, вже невдовзі можуть полетіти міністерські голови.

Хто під загрозою відставки?

міністр енергетики Герман Галущенко;

міністр стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін;

міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт;

міністриня ветеранів Юлія Лапутіна;

міністр освіти Сергій Шкарлет;

віцепрем'єрка та міністриня реінтеграції Ірина Верещук;

міністр екології Руслан Стрілець;

міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

У виданні наголошують, що деяких чиновників можуть звільнити не одразу, оскільки деякі прізвища перебували у списку "на вихід" ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, перестановки пов'язані із загальним скороченням Кабміну та злиттям міністерств. Комусь заміну не можуть знайти вже довгий час.

Проте джерела розповіли, що оптимізація влади уповільнюється через відсутність кадрового резерву. Водночас про зміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля не йдеться.

Нагадаємо, 25 січня Генпрокурор України Андрій Костін звільнив керівників 5 обласних прокуратур. Свої посади втратили голови Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської регіональних прокуратур.

24 січня Фокус розбирався, кого останнім часом звільнили в українській владі та за що. За день до цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував арешти корумпованих чиновників найближчим часом.