Голову Луганської ОВА Гайдая найближчим часом звільнять, — ЗМІ

Офіс президента, як повідомляють журналісти, вже займається пошуком керівників одразу п'яти ОВА, проте охочих немає, оскільки у вказаних регіонах існує загроза нового наступу ЗС РФ.

Related video

Голову Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая найближчим часом можуть відправити у відставку. Про це 30 січня повідомило видання "Українська правда" із посиланням на свої обізнані джерела.

За даними журналістів, Сергія Гайдая відправлять у відставку слідом за керівниками Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Херсонської обласних адміністрацій.

Голову Луганської ОВА, ймовірно, після звільнення призначать на посаду посла України в Казахстані. Офіс президента вже активно займається пошуком нових керівників обласних військових адміністрацій.

"Завдання досить непросте, адже охочих очолити Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську та Сумську області зараз не так уже й багато. Всі ці області лежать якраз на напрямках потенційного нового наступу ЗС РФ", — додали журналісти, коментуючи кадрові перестановки в регіонах.

Видання не уточнює, чому Сергія Гайдая планують звільнити з посади керівника Луганської ОВА.

Зазначимо, що 30 січня в українських ЗМІ з'явилася інформація про масштабні кадрові перестановки у Кабінеті міністрів. За даними журналістів, під загрозою звільнення опинилися одразу вісім голів профільних відомств, серед яких Олександр Ткаченко, Герман Галущенко, Сергій Шкарлет, Ірина Верещук та інші.

25 січня генеральний прокурор України Андрій Костін підписав накази про звільнення керівників п'яти обласних прокуратур — Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської областей.

Також Фокус у своєму матеріалі підбивав підсумки масштабної "чистки" серед чиновників і детально розповідав, кого звільнили з посад і з якої причини.