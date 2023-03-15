Марченко готов убивать: Зеленский утвердил увольнение трех глав ОВА (видео)

Президент утвердил решение Кабинета Министров об отстранении трех глав обладминистрации. Экс-глава Одесской ОВА Максим Марченко пообещал вернуться к любимому делу — убивать врагов страны.

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15 марта президент Украины Владимир Зеленский своим указами утвердил увольнение с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.

В указах говорится об увольнении:

Гайдая Сергея Владимировича с должности председателя Луганской областной государственной администрации;

Марченко Максима Михайловича с должности председателя Одесской областной государственной администрации;

Гамалия Сергея Вячеславовича с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации.

Экс-глава Одесской ОВА Максим Марченко опубликовал на официальной странице Одесской ОВА в Facebook видеообращение с благодарностью за работу.

"Благодарю президента Украины за возможность руководить лучшей областью нашей страны. Все кто меня знают, могут подтвердить, что в своей жизни ответственную работу я ставлю на первое место, работу ради лучшего результата в любом деле, в защите суверенитета Украины и руководстве регионом. Высшей оценкой моей деятельности есть факт, когда жители нашей области писали или говорили: "Наш Марченко… Наш". Борьба продолжается, и я считаю, что должен делать то, что умею лучше всего — убивать врагов и воевать ради будущего Украины. Надеюсь, что очень скоро я вернусь к любимому делу, но мои душа и сердце навсегда останутся в Одессе", — сказал Марченко.

Информации о назначениях новых глав вышеуказанных областей от представителей правительства пока не поступало. Также Киевская и Сумская областные администрации пока остаются без руководителей.

Напомним, во вторник, 14 марта, Кабинет министров Украины согласовал увольнение руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.

В январе 2023 года стало известно о том, что главу Луганской ОВА Сергея Гайдая, вероятнее всего отправят в отставку, с потенциальной возможностью назначения на должность посла Украины в Казахстане.

Также напомним, что 7 февраля стало известно о назначении новых руководителей Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.