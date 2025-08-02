После разоблачения следователями НАБУ: Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая из Мукачевской РГА

Кабинет министров Украины направит президенту проект распоряжения об увольнении председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая. Перед этим пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщала о разоблачении масштабной коррупционной схемы, в которой участвовал бывший председатель Луганской областной государственной администрации.

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Вице-премьер сообщила о решении правительства вечером 2 августа на своей странице в Facebook. Внеочередное заседание Юлия Свириденко анонсировала за полчаса до того.

"Правительство решило направить президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая", — написала вице-премьер-министр.

По информации НАБУ, бывший глава Луганской областной военной администрации, а сейчас глава одной из районных военных администраций, получил неправомерную выгоду при закупке FPV-дронов и средств РЭБ. По данным следствия, участники схемы в течение 2024-2025 годов при заключении государственного контракта на поставку систем радиоэлектронной борьбы закладывали завышенную цену и получали 30% от суммы контракта. Так же действовали при закупке FPV-дронов: воинская часть заключила с предприятием-поставщиком договор на сумму почти 10 млн грн по стоимости, завышенной на около 80 тысяч долларов. "Откат" после выполнения контракта передали участникам сделки, рассказали в НАБУ.

Преступление предварительно квалифицируют по ч. 5 ст. 191 и ч. 4 ст. 368 УК Украины: растрата имущества и взяточничество в особо крупных размерах.

Что известно о Сергее Гайдае

Сергей Гайдай родился в Северодонецке Луганской области в 1975 году. В 2008-2010 годах он работал помощником депутата Киевсовета Алексея Резникова. С 2015 года Гайдай был избран депутатом в Мукачевский районный совет ѴІІ созыва, и с того же года был назначен председателем Мукачевской районной государственной администрации.

Сергей Гайдай возглавлял Луганскую областную государственную администрацию с октября 2019-го до 15 марта 2023 года, когда президент Украины Владимир Зеленский утвердил его увольнение с должности. Указом президента от 15 марта 2024 года он был назначен председателем Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

2 августа НАБУ и САП разоблачили на взятке народного депутата Украины от фракции "Слуга народа", военных Национальной гвардии и глав районной и городской администраций. Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил о приостановлении членства нардепа Алексея Кузнецова на время расследования. Журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники сообщал, что по делу задержан глава Мукачевской РГА, экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Напомним, 31 июля Рада поддержала новый законопроект президента Украины Владимира Зеленского о НАБУ и САП, который вернул органам полномочия. Это произошло после массовых протестов в стране, вызванных принятием законопроекта №12414, который передавал право контролировать действия антикоррупционных органов генеральному прокурору.