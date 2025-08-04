60 діб арешту із заставою 10 млн грн: ВАКС обрав запобіжний захід Сергію Гайдаю

Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая у справі про корупцію під час закупівлі дронів і засобів РЕБ. Суд призначив 60 діб арешту з можливістю внесення застави у 10 мільйонів гривень.

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За інформацією Центру протидії корупції, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Ігор Строгий обрав запобіжний захід для колишнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень.

Суд також поклав на Гайдая низку обов’язків, зокрема: не залишати межі Ужгорода без дозволу, здати закордонний паспорт, прибувати на виклики слідчого чи прокурора, не спілкуватися з іншими підозрюваними, не відвідувати одну з військових частин, а також повідомляти про зміну місця проживання або роботи та носити електронний браслет.

Як повідомляє кореспондент "Суспільного" із зали суду, засідання ВАКС відбулося 4 серпня. Прокуратура просила суд арештувати Гайдая на 60 діб із заставою понад 30 мільйонів гривень. Утім, суд визначив менш суворі умови — 10 мільйонів гривень застави. Також обвинувачення наполягало на ризиках тиску на свідків та можливості впливу на інших фігурантів справи.

Ба більше, адвокат Андрій Іванець просив перенести засідання, посилаючись на відсутність витягу з реєстру досудових розслідувань, і назвав затримання незаконним. Він також просив для підзахисного більш м’який запобіжний захід — особисте зобов’язання або домашній арешт.

Під час засідання сам Сергій Гайдай заявив, що повністю співпрацює зі слідством, добровільно передав правоохоронцям телефон, ключі від житла і робочого кабінету. Він також заперечив наміри залишити країну: «Теоретично я міг би створити якісь підстави й зробити собі відрядження. Але я тут. Коли це все закінчиться — піду на фронт».

Окрім цього, декілька військовослужбовців ДПСУ виявили готовність взяти Гайдая на поруки.

Що відомо про справу Сергія Гайдая

Нагадаємо, що 2 серпня НАБУ повідомило про виявлення масштабної корупційної схеми під час закупівлі дронів і систем радіоелектронної боротьби. До неї, за даними слідства, причетний і колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. У 2024–2025 роках учасники схеми завищували ціни в держконтрактах і отримували "відкати" — до 30% від суми. Наприклад, під час купівлі FPV-дронів військова частина заплатила майже 10 мільйонів гривень, а ціна була завищена приблизно на 80 тисяч доларів.

Того ж дня Кабінет Міністрів України направив президенту проєкт розпорядження про звільнення голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая. Відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський, про що свідчить інформація на сайті Офісу Президента.