Генерал ЗСУ Зубанич подав до суду на Безуглу: нардепу присудили 1 гривню штрафу

Мар'яна Безугла звинувачувала Василя Зубанича у великих втратах у лавах ЗСУ. Військовий подав до суду позов на відшкодування моральної шкоди і отримає символічну суму.

Народну депутатку України Мар'яну Безуглу зобов'язали виплатити компенсацію в 1 гривню бригадному генералу Олегу Зубаничу. Про це йдеться в рішенні Київського апеляційного суду.

Скандал почався з публікації Безуглої в січні 2024 року, в якій вона звинувачувала командира 10-го армійського корпусу Василя Зубанича у великих втратах у лавах ЗСУ.

У рішенні суду наводиться також звинувачення Безуглої в тому, що свого часу Зубанич провалив оборону Харківської області у 2022 році і втратив місто Лисичанськ.

Водночас суд зобов'язав Безуглу виплатити витрати на експертне дослідження в розмірі 24 081,50 гривень. Безугла також має сплатити судовий збір у справі генерала Зубанича в розмірі понад 6,3 тис. гривень.

Скаргу адвоката нардепа Яни Бабенко не стали розглядати через несплату збору. Зубанич зі свого боку вимагає від Безуглої спростувати інформацію, яку вона розмістила на своїй сторінці у Facebook, і відшкодувати йому моральну шкоду.

Нагадаємо, Мар'яна Безугла і фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя подали до суду один на одного. Нардеп назвала співака "знахабнілим пристосуванцем".

Безугла також звинувачувала Генштаб ЗСУ у брехні через дані про ситуацію в селах Запорізьке і Новогеоргіївка в Дніпропетровській області. Аналітики проєкту DeepState повідомляли про окупацію цих населених пунктів.