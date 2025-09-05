Генерал ВСУ Зубанич подал в суд на Безуглую: нардепу присудили 1 гривну штрафа

Марьяна Безуглая обвиняла Василия Зубанича в больших потерях в рядах ВСУ. Военный подал в суд иск на возмещение морального ущерба и получит символическую сумму.

Народного депутата Украины Марьяну Безуглую обязали выплатить компенсацию в 1 гривну бригадному генералу Олегу Зубаничу. Об этом говорится в решении Киевского апелляционного суда.

Скандал начался с публикации Безуглой в январе 2024 года, в которой она обвиняла командира 10-го армейского корпуса Василия Зубанича в больших потерях в рядах ВСУ.

В решении суда приводится также обвинения Безуглой в том, что в свое время Зубанич провалил оборону Харьковской области в 2022 году и потерял город Лисичанск.

В то же время суд обязал Безуглую выплатить расходы на экспертное исследование в размере 24 081,50 гривен. Безуглая также должна уплатить судебный сбор по делу генерала Зубанича в размере более 6,3 тыс. гривен.

Жалобу адвоката нардепа Яны Бабенко не стали рассматривать из-за неуплаты сбора. Зубанич в свою очередь требует от Безуглой опровергнуть информацию, которую она разместила на своей странице в Facebook и возместить ему моральный ущерб.

Напомним, Марьяна Безуглая и фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя подали в суд друг на друга. Нардеп назвала певца "обнаглевшим приспособленцем".

Безуглая также обвиняла Генштаб ВСУ во лжи из-за данных о ситуации в селах Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Аналитики проекта DeepState сообщали об оккупации этих населенныхз пунктов.