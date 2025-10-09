"Малюка взяли в заложники": в Раде разгорелся новый скандал с Марьяной Безуглой (видео)

Нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский отметил, что накануне Марьяна Безуглая пыталась прорваться на заседание Комитета по вопросам национальной безопасности, стуча "всеми частями тела" в дверь. В ответ депутат отметила, что члены профильного комитета якобы "взяли в заложники" председателя СБУ Василия Малюка.

"Прошу дать процедурное поручение комитету ВР Украины по вопросам здравоохранения по разработке алгоритма аппарата ВРУ на экстренные ситуации, которые угрожают жизни и здоровью народных депутатов Украины", — сказал Федор Вениславский и напомнил, что накануне нардеп Марьяна Безуглая пыталась прорваться на заседание оборонного Комитета.

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая 8 октября полтора часа стучала в дверь, за которой проходило заседание Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Там заслушивали доклад председателя СБУ Василия Малюка.

"Одна из народных депутатов два часа непрерывно стучала в дверь различными частями тела, что угрожало ее жизни и здоровью", — доложил Вениславский.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что такого в Раде еще не было.

После Вениславского слово взяла сама Марьяна Безуглая и заявила, на два часа в одном кабинете "фактически взяли в заложники главу Службы Безопасности Украины" Василия Малюка.

"И не пускали четырех народных депутатов, три из которых члены Комитета Национальной безопасности. Физически не пускали в кабинет! Два часа! Это нарушение прав народного депутата!" — пожаловалась нардеп Стефанчуку.

Марьяна Безуглая стучала в дверь Комитета по безопасности — что известно

О стуке в дверь "разными частями тела" сообщила сама народный депутат Марьяна Безуглая в соцсетях и опубликовала видео.

Она обвинила коллег в препятствовании ее деятельности, а комитет назвала неэффективным.

Бывший народный депутат Борислав Береза сообщил, что члены комитета ожидали визита Безуглой, поэтому и закрыли дверь.

"Понятно, что члены комитета хотели поработать, а не стать участниками треш-шоу с Безуглой. Поэтому слили ей информацию, что заседание начинается в одно время, а сами начали на полчаса раньше", — отметил Береза.

По его словам, закрытая дверь стала "непреодолимой силой" для депутата, которая "начала вопить и требовать немедленно запустить ее на комитет, одновременно молотя в дверь".

Сама Марьяна Безуглая в соцсетях подтвердила, что ее не пускали на заседание. Членов комитета она обвинила в умышленном препятствовании ее деятельности.

"Препятствование деятельности народного депутата от бездельников во время войны. Комитет должен быть распущен, если такой абсурд будет продолжаться и в дальнейшем", — добавила Безуглая.

Безуглая заявила, что дверь была закрыта изнутри, а трое других членов комитета также не смогли попасть из-за страха, что вместе с ними зайдет и она.

"Это было очередное заслушивание, как они любят, — пафосно вызвать и просто потрындеть. На этот раз был Василий Малюк, СБУ, но без протокола, без решения, для галочки. Без всяких последствий и выводов", — отметила Безуглая.

Кроме того, она обвинила членов комитета в сокрытии "злоупотреблений генералитета" и предложила его распустить. По словам Безуглой, сейчас в комитете есть как минимум полтысячи не рассмотренных законопроектов. В то же время нет никакой контекстной отчетности о работе.

"Полная тишина относительно всего, что происходит в армии, на фронте, по Генштабу, Минобороны, ОПК, СЗЧ и т.д. — никаких заявлений или позиции комитета годами. Не изменены уставы ВСУ, не внедрена военная юстиция, реформа СБУ; государственная тайна до сих пор регулируется законом 90-х годов", — сообщила Безуглая.

Василий Малюк пока никак не прокомментировал заявление Марьяны Безуглой о том, что его "взяли в заложники".

