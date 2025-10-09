Скандал в Раде: "Слуги народа" изъяли критические предприятия из закона о бронировании, — Гончаренко

Народный депутат от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что во время голосования за законопроект №13335 депутаты "Слуги народа" убрали критические предприятия, оставив бронирование только для оборонной сферы и работников с ненадлежащим образом оформленными военными документами.

За пару часов до этого, как сообщали сам депутат и пресс-служба Верховной Рады, парламент проголосовал за законопроект, который должен был предоставлять право бронировать работников критически важных предприятий и оборонно-промышленного комплекса на 45 дней, если военно-учетные документы отсутствуют или оформлены ненадлежащим образом, или персональные данные не уточнены. Позже Гончаренко обнародовал пост в Telegram, в котором обвинил "Слугу народа" в исключении критических предприятий из законопроекта.

"Таким образом, законопроект позволяет бронировать на 45 дней людей, у которых ненадлежащим образом оформлены учетные документы, только оборонной сфере. Просто бардак. А почему не оставить критические предприятия. Разве там не важно это?", — говорится в заметке политика.

В общем, законопроект №13335 получил поддержку 272 депутатов, а его инициаторами являются депутаты фракции "Слуга народа", среди которых в частности присоединились Давид Арахамия, Александр Завитневич, Галина Янченко, Роман Костенко и Юрий Здебский.

Как говорится в сравнительной таблице, опубликованной на сайте Верховной Рады 6 октября, законопроект предусматривает бронирование военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, определенных Кабинетом Министров как критически важные для функционирования экономики и оборонно-промышленного комплекса, на 45 дней, если у них отсутствуют или оформлены ненадлежащим образом военные документы, или они не состоят на воинском учете, или не уточнили персональные данные. Предприятия могут заключать с такими работниками трудовые договоры на испытательный срок до 45 дней без нарушения законодательства, а работодатель имеет право расторгнуть договор, если работник не приведет документы в соответствие с требованиями закона.

Учитывая это, по содержанию таблицы, положения о критически важных предприятиях изначально были предусмотрены. То есть слова Гончаренко о том, что их исключили, относятся именно к окончательной редакции закона, и формально механизм бронирования остался, но для критически важных предприятий его уже не применили.

Стоит заметить, что на момент публикации депутаты фракции "Слуга народа", которые являются инициаторами проекта, не комментировали обвинения своего коллеги.

