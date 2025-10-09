Рада дозволила на 45 днів бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка

Бронювання надається лише один раз на рік для конкретного працівника. Критичні підприємства матимуть 45 днів, аби забронювати працівника з неналежно оформленими документами.

Related video

Верховна Рада України дозволила бронювати українців, які перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування, а також тих, хто не має військового квитка.

Відповідне рішення підтримали 272 нардепів. Закон дозволяє критичним підприємствам право брати на роботу та бронювати на 45 днів людей, у яких неналежно оформлені облікові документи, не перебувають на військовому обліку чи не уточнено персональні дані. За цей час вони повинні привести документи до ладу.

Народний депутат Олексій Гончаренко надав пояснення та наголосив, що це дуже важливий закон, який усуває багато проблем з бронюванням на критично важливих підприємствах.

"Бронюванню підлягають всі військовозобов'язані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані", — розповів Гончаренко.

На початку вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13335, який дозволяє критично важливим підприємствам та компаніям оборонно-промислового комплексу бронювати працівників, у яких неналежно оформлені військово-облікові документи. Важливою умовою є те, що таке бронювання надається не більше ніж на 45 днів і лише один раз на рік для конкретного працівника.

Законопроєкт також надає роботодавцям право звільнити військовозобов'язаного працівника, якщо він протягом випробувального терміну не надасть свої військово-облікові документи.

Нагадаємо, співробітники ТЦК можуть мати доступ до інформації про військовозобов'язаних від демографічних реєстрів, навчальних закладів, ДРАЦС й із багатьох інших джерел. За словами юристки Катерини Аніщенко, в її практиці бували випадки, коли повістку прикріплювали до платіжок за комунальні послуги.

А голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко 5 жовтня розповів, що в ТЦК викликатимуть тих чоловіків, які ходили на вибори. За його словами, Реєстр виборців є одним із найповніших і найточніших джерел інформації про військовозобов'язаних.