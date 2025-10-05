Мобілізація в Україні: в ТЦК викликатимуть тих чоловіків, які ходили на вибори, — Тимочко

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко вважає, що саме Реєстр виборців є одним з інструментів точної інформації про громадян призовного віку. Він переконаний, що це сприятиме роботі мобілізаційних органів на місцях.

На думку військового, саме Реєстр виборців є найповнішим та найточнішим з усіх наявних в країні, розповів Тимочко у коментарі для ТСН.

За його словами, ефективність мобілізації має спиратися на відповідні інформаційні бази. Це потрібно для того, аби розуміти "з ким працювати та розуміти те, хто ці люди".

"Тому й отримується інформація з різних реєстрів. У нас найбільш точніший та повніший — Реєстр виборців. Він найчастіше оновлювався. Як мінімум — до війни. Це нормальний процес, це буде допомагати швидше діяти на місцях", — пояснив Тимочко.

Також військовий говорить, що нині мобілізація в Україні відбувається відповідно до можливостей. Водночас голова Ради резервістів Сухопутних сил каже, що нині ЗСУ мають проблему з недостатньою кількістю мобілізованих.

"Звичайно, у нас є нестача особового складу. Цього ніхто не приховує. Але нам потрібно тримати баланс між мобілізацією і можливістю функціонувати економіці", — резюмує Тимочко.

Раніше Фокус розповідав, що чоловіки від 25 до 60 років автоматично стануть військовозобов'язаними. Тепер всі дані українських чоловіків віком від 25 до 60 років з'являться в Реєстрі, а йти в ТЦК або проходити військово-лікарську комісію тепер не потрібно.

Згодом стало відомо, скільки людей мобілізують в Україні щомісяця. За словами нардепа Федора Веніславського, наразі процеси йдуть "без різких перепадів".