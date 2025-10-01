Скільки людей мобілізують в Україні щомісяця: в Раді назвали число (відео)

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та рекрутингові центри щомісяця мобілізують в Україні до 30 тисяч громадян. За словами нардепа Веніславського, процеси йдуть "без різких перепадів".

Related video

Про темпи мобілізації в Україні народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розказав в інтерв'ю Media Center Ukraine 1 жовтня. Він зазначив, що точними даними щодо цього питання володіють представники Збройних сил, Генерального штабу та Міністерства оборони України.

Нардеп Веніславський розповів про хід мобілізації в Україні. На відео з 16:50.

"За моєю інформацією, яка є і в комітеті, яка за великим рахунком оприлюднюється і президентом, мобілізаційні процеси тривають приблизно на одному рівні. До 30 тисяч щомісяця громадян України прибувають на військову службу сукупно і за мобілізацією, і за рекрутингом", — сказав Веніславський.

За його словами, мобілізація в Україні "проходить планомірно", без різких перепадів в кількості чи інших аспектах.

Щодо питання демобілізації народний депутат відповів, що Верховна Рада не отримувала ані пропозицій, ані запитів від Генерального штабу ЗСУ чи Міністерства оборони.

"Щодо всіх тих питань, які обговорювалися, про які дискутували — ми законодавче підґрунтя забезпечили", — запевнив Федір Веніславський.

Нагадаємо, 27 вересня нардеп Роман Костенко заявив, що в Україні наразі розробляють контракти з грошовою винагородою для мобілізованих. За його словами, президент України Володимир Зеленський назвав пріоритетним створення контрактної армії.

25 вересня в Міністерстві оборони України повідомляли, що чоловіки віком 25-60 років, які без законних підстав не були на військовому обліку, будуть поставлені на нього автоматично без потреби відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.