В Україні розроблять контракти з грошовою винагородою для мобілізованих, — нардеп (відео)

Наразі в Україні розробляють декілька концепцій, які мають покращити мобілізаційні процеси. Одна з таких, як наголошує нардеп Роман Костенко, передбачає підписання мобілізованим контракту із певною грошовою "мотиваційною" винагородою.

"Ми пам'ятаємо, що президент заявив, що буде нас пріоритет – контрактна армія, і будуть схиляти тих же мобілізованих підписувати контракти", - сказав нардеп в інтерв’ю "Говорить Великий Львів".

Костенко заявив, що мобілізованим пропонуватимуть підписати контракт з додатковими виплатами.

Точну суму Костенко не назвав, сказавши, що "там іде мова чи про мільйон, чи про два", які будуть розподілятися на весь строк контракту. Ця сума також додаватиметься до заробітної плати, яку отримує військовий, залежно від посади.

"Я не буду зараз говорити, бо це рішення концептуально є, але не фіналізовано… Ти підписуєш контракт мінімум на два роки… Тобі її (суму - ред.) розкидають на оці місяці служби, на які ти підписав (контракт – ред.), наприклад, на 24 місяці. Тобі не зразу дають два мільйони – їх ділять на 24 місяці, і ти до своєї зарплати кожного місяця отримаєш плюс як мотивацію", - уточнив Роман Костенко.

За його словами, загалом розглядається концепція підвищення грошових виплат тільки для контрактників, не для всіх мобілізованих, а також встановлення чітких термінів служби для контрактників.

Нагадаємо, уряд автоматично поставив на військовий облік усіх чоловіків 25–60 років, які досі не перебували у реєстрі. Тепер вони можуть отримати штрафи за порушення правил обліку та перевірити свої дані через застосунок "Резерв+".

А засновник Bihus.Info Денис Бігус повідомив, що його мобілізували до лав Збройних сил України.