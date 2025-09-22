Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ: журналіст-розслідувач розповів про свій вибір (відео)

Автор і засновник Bihus.Info Денис Бігус повідомив, що його мобілізували до лав Збройних сил України. Він поділився власними відчуттями та розповів, як сприймає цей новий етап у житті.

Відомий український журналіст-розслідувач та засновник проєкту Bihus.Info Денис Бігус оголосив про свою мобілізацію до Збройних сил України. Про це він повідомив у своєму відеозверненні на YouTube.

"Мені тут Вінницька ТЦК зробило пропозицію, від якої складно відмовитись. І, хоча, зараз, в той момент, коли я це записую, я ще цивільний, думаю, в той момент, коли ви це бачите, я вже не зовсім", – сказав Бігус.

Журналіст згадав, що раніше вже мав досвід служби у спецзагоні патрульної поліції, а не у Збройних силах, що дозволило йому через два роки звільнитися.

"Я після звільнення з війни був абсолютно переконаний, що мене мобілізують, буквально там через пару місяців, і ставився до цивільного життя як до позапланової відпустки, наповнюючи цю відпустку воєнною роботою, чи з задачами настільки, наскільки це було можливо і періодично дивуючись, що це вона, ця відпустка, так затяглась", – додав Бігус.

Звернення Дениса Бігуса

Денис Бігус відомий своїми гучними журналістськими розслідуваннями про корупцію, зловживання посадовців та проблеми судової системи. Його команда Bihus.Info здобула широку популярність завдяки масштабним матеріалам, які неодноразово викликали суспільний і політичний резонанс.

У редакції зазначили, що мобілізація засновника не вплине на роботу проєкту. Команда продовжить випускати нові розслідування, дотримуючись журналістських стандартів та висвітлюючи теми, важливі для українського суспільства.

