"Гроші не платять, бронь не дають": Бігус зізнався в роботі на контррозвідку СБУ (відео)

Український журналіст Денис Бігус підтвердив, що є позаштатним співробітником Служби безпеки України. Напередодні народний депутат Олексій Гончаренко назвав розслідувача "стукачем" спецслужб.

Related video

Гончаренко оприлюднив угоду та розписку, які свідчать про роботу Бігуса як позаштатного працівника СБУ. В опублікованому на YouTube-каналі BIHUS Info відео журналіст зауважив, що депутат замазав маркером слово "ДВКР" — департамент військової контррозвідки.

Бігус розповів про своє посвідчення позаштатного співробітника ДВКР СБУ. На відео з 18:45.

Бігус зазначив, що має посвідчення гласного позаштатного працівника оперативного підрозділу департаменту військової контррозвідки, яке не дає ніяких особливих повноважень, крім можливості за потреби "працювати з якимись штуками й інколи відвідувати якісь місця".

"Коли хтось з СБУ робить х*рню, редакція про це знімала, знімає і буде знімати, а коли воює війну, я їй допомагав, допомагаю і буду допомагати всім, чим можу", — сказав Бігус.

Він додав, що не отримує зарплату з бюджету та не має броні від мобілізації, і підключається до роботи, "коли потрібен".

"Гроші з бюджету не платять. Бронь не дають. У резерв не вносять. Страховки нема. З хорошого: нічого не винен і на чергування не посадять", — розповів Бігус.

Співпраця Бігуса з СБУ: що говорив Гончаренко

Нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко 18 червня опублікував у своєму Telegram-каналі фото паперів, які журналіст Денис Бігус підписав з СБУ у травні 2024-го.

Угоду Бігуса з СБУ оприлюднив нардеп Гончаренко Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко Розписка Бігуса в отриманні посвідчення позаштатного працівника СБУ Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко

Гончаренко назвав Бігуса "шісткою з посвідченням", "каналом зливу" і "стукачем", що виконує "відповідні доручення". Також нардеп натякнув, що журналіста нібито завербували, щоб він "мовчав" про президента України Володимира Зеленського, його адміністрацію і Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Також депутат показав відповідь на його запит в СБУ, у якій зазначено, що Бігус не працював, не проходив військову службу та не перебуває на військовому обліку у відомстві.

Гончаренко показав відповідь СБУ на запит щодо Бігуса Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко

12 травня журналісти BIHUS.Info опублікували розслідування, в якому з'ясовували джерела фінансування "Гончаренко-центрів". Розслідувачі дійшли висновку, що мережу освітніх центрів Олексія Гончаренко фінансує родинний бізнес агробізнесмена Олега Бахматюка, що отримував підозру в корупції у жовтні 2022 року. Після цього нардеп звернувся до редакції BIHUS.Info з вимогою надати інформацію про донорів проєкту.

Нагадаємо, 18 червня народний депутат Олексій Гончаренко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, в якому запропонував штрафувати й садити за ґрати працівників ТЦК та СП за погрози вбивством чи побої під час проведення мобілізації.

26 травня проєкт BIHUS.Info випустив розслідування про київських забудовників, які піаряться на ЗСУ для відбілювання репутації.