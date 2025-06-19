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Украина

"Деньги не платят, бронь не дают": Бигус признался в работе на контрразведку СБУ (видео)

Журналист Денис Бигус
Фото: Скрин видео | Денис Бигус подтвердил, что работает на контрразведку СБУ

Украинский журналист Денис Бигус подтвердил, что является внештатным сотрудником Службы безопасности Украины. Накануне народный депутат Алексей Гончаренко назвал расследователя "стукачом" спецслужб.

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Гончаренко обнародовал соглашение и расписку, которые свидетельствуют о работе Бигуса как внештатного сотрудника СБУ. В опубликованном на YouTube-канале BIHUS Info видео журналист отметил, что депутат замазал маркером слово "ДВКР" — департамент военной контрразведки.

Бигус рассказал о своем удостоверении внештатного сотрудника ГИКР СБУ. На видео с 18:45.

Бигус отметил, что имеет удостоверение гласного внештатного работника оперативного подразделения департамента военной контрразведки, которое не дает никаких особых полномочий, кроме возможности при необходимости "работать с какими-то штуками и иногда посещать какие-то места".

"Когда кто-то из СБУ делает х*рню, редакция об этом снимала, снимает и будет снимать, а когда воюет войну, я ей помогал, помогаю и буду помогать всем, чем могу", — сказал Бигус.

Он добавил, что не получает зарплату из бюджета и не имеет брони от мобилизации, и подключается к работе, "когда нужен".

"Деньги из бюджета не платят. Бронь не дают. В резерв не вносят. Страховки нет. Из хорошего: ничего не должен и на дежурство не посадят", — рассказал Бигус.

Сотрудничество Бигуса с СБУ: что говорил Гончаренко: что говорил Гончаренко

Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко 18 июня опубликовал в своем Telegram-канале фото бумаг, которые журналист Денис Бигус подписал с СБУ в мае 2024-го.

Соглашение Бигуса с СБУ Fullscreen
Соглашение Бигуса с СБУ обнародовал нардеп Гончаренко
Фото: Telegram/Алексей Гончаренко
Расписка Бигуса Fullscreen
Расписка Бигуса в получении удостоверения внештатного работника СБУ
Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

Гончаренко назвал Бигуса "шестеркой с удостоверением", "каналом слива" и "стукачом", выполняющим "соответствующие поручения". Также нардеп намекнул, что журналиста якобы завербовали, чтобы он "молчал" о президенте Украины Владимире Зеленском, его администрации и Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Также депутат показал ответ на его запрос в СБУ, в котором указано, что Бигус не работал, не проходил военную службу и не состоит на воинском учете в ведомстве.

Ответ СБУ относительно Бигуса Гончаренко Fullscreen
Гончаренко показал ответ СБУ на запрос насчет Бигуса
Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

12 мая журналисты BIHUS.Info опубликовали расследование, в котором выясняли источники финансирования "Гончаренко-центров". Расследователи пришли к выводу, что сеть образовательных центров Алексея Гончаренко финансирует семейный бизнес агробизнесмена Олега Бахматюка, который получал подозрение в коррупции в октябре 2022 года. После этого нардеп обратился в редакцию BIHUS.Info с требованием предоставить информацию о донорах проекта.

Напомним, 18 июня народный депутат Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором предложил штрафовать и сажать за решетку работников ТЦК и СП за угрозы убийством или побои во время проведения мобилизации.

26 мая проект BIHUS.Info выпустил расследование о киевских застройщиках, которые пиарятся на ВСУ для отбеливания репутации.